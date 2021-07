Sendedatum: 12.07.2021 08:00 Uhr NDR 2 App: Tickets für Rea Garvey gewinnen!

Wir verlosen Tickets für Rea Garvey in Flensburg, Bremen, Hamburg, Hannover und Rostock! Am 29. Oktober startet der irische Sänger und Chartstürmer in der Flens-Arena in Flensburg seine Tour im Norden. Fans können sich auf ein besonderes Erlebnis freuen. Neben seinen neuen Songs aus seinem neuen Album "Hy Brasil" wird der Singer-Songwriter auch Klassiker und Hits wie "Supergirl“ und "Is It Love?" performen.

Dabei sein!

In der kostenlosen NDR 2 App einmal die Daten eingeben - dann reicht ein Klick auf den Geschenke-Button. Wir drücken die Daumen! Alles weitere in den Teilnahmebedingungen.

Die NDR 2 App gibt es für Android und iOS - jetzt herunterladen!

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 12.07.2021 | 08:00 Uhr