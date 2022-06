NDR 2 Comedy Highlights Ihr wollt die Freeses? Und ihr wollt Frühstück bei Stefanie? Ihr kriegt es! Hier in den NDR 2 Comedy Highlights. Die besten Folgen - wann immer ihr wollt!

Die aktuellen Folgen findet ihr ab Montag HIER!

Frühstück bei Stefanie: Das Schlemmerbistro hat wieder geöffnet

Zwischen 2008 und 2013 gab es über 1.000 Folgen der Kult-Comedy - bis Harald Wehmeier, einer der Autoren und alter Bekannter aus "Stenkelfeld", den wohlverdienten Ruhestand antrat. Das haben viele Fans bedauert - für sie (und die, die Fans werden wollen) wiederholen wir die besten Folgen - im Radio bei den regionalen NDR Radioprogrammen, online hier in den NDR 2 Comedy Highlights. Aaallein schon! Viel Spaß mit Bistro-Inhaberin Steffi, Profischnorrer Udo Martens, Besserwisser Georg Ahlers und dem Pyro-Rentner Franz Gehrke, der als Running Gag Tipps für sein Kreuzworträtsel entgegennimmt.

Wir sind die Freeses: Keine normale Familie

Gerade erst haben sich die Freeses mit einer fetten Party in der "Eule" von ihrer Fangemeinde verabschiedet - nach über 7 1/2 Jahren, knapp 1.700 Folgen, gut 300 Videoblogs "Freese 1 an alle", diversen Sonderfolgen ("Oma Rosi erklärt die Bundestagswahl") und CD-Hörspielen (z. B. das Freeses-Musical oder "The rising of bumm bumm Freese") sowie epochalen Freese-Songs ("Totally click of the Heart"). Alle Geschichten sind erzählt, sagt Freeses-Autor und Sprecher Andi Altenburg: Taxi-Lady Rosi Freese wird nochmal Oma, Bianca und Heiko Postel mehr oder weniger stolze Eltern und der umsorgte kleine Klugscheißer Sven Freese ist jetzt volljährig. Der Weg dahin war nicht immer einfach, aber lustig - das Beste gibt es montags-freitags zur gewohnten Zeit um 7.17 Uhr im NDR 2 Morgen und hier im Podcast!