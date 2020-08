NDR 2 Frequenz-Übersicht

Am 11. August 2020 in der Zeit von 10.05 bis 13.00 Uhr müssen am Senderstandort Schwerin wichtige Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Aufgrund dieser Maßnahme kommt es zu massiven Beeinträchtigungen des Empfangs, betroffen ist auch die NDR 2 Frequenz 98,5 MHz.



Sollte bei Ihnen der Empfang beeinträchtigt sein, dann nutzen Sie bitte, wenn möglich, in dieser Zeit andere Verbreitungswege (z.B. Internet-Livestream, NDR 2 App).