Sendedatum: 04.07.2022 07:17 Uhr Frühstück bei Stefanie

Endlich wieder Mettbrötchen, Schnorrer-Tipps, Pyro-Fantasien und brummeliges Gemecker: "Frühstück bei Stefanie" ist wieder da. Die besten Folgen der Kult-Comedy gibt es im Radio bei den NDR Landesprogrammen in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg. Und jederzeit hier online in den NDR 2 Comedy Highlights! Nach dem fulminanten Finale 2013 haben Andreas Altenburg und sein Comedy-Team in ihren Archiven gewühlt und die besten Folgen ausgewählt - mit vielen denkwürdigen Perlen.



HIER gibt es ab Montag die aktuellen Folgen!

"Was gibt's Neues?" In Steffis Bistro geht's bei den Stammgästen Udo Martens, Georg Ahlers, Franz Gehrke und natürlich Stefanie Prigge nur um die wirklich wichtigen Themen. Ob Gartenteich, Kaffeeweißer oder kindersichere Feuerzeuge - nichts ist ihnen zu heiß. Dafür gab es den Deutschen Radiopreis 2011 in der Kategorie "Comedy".

Steffis Schlemmerbistro ist garantiert norddeutsch mit trockenen Kommentaren, deftigem Humor und leckeren Missverständnissen. Wir wünschen viel Spaß mit dem Best-Of!

Hinweis: Aus rechtlichen Gründen sind inzwischen alle Stefanie-Folgen offline gegangen - bis sie wiederholt werden. Mehr zum Hintergrund lest ihr hier.

