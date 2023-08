Sendedatum: 17.08.2023 11:00 Uhr Bucht eure NDR 2 Studio-Tour!

Elke & Jens, Holger Ponik oder Jessica & Hardeland live bei der Arbeit beobachten - kein Problem bei der NDR 2 Studioführung. Wir zeigen euch wie es in der Redaktion läuft beim meistgehörten Radioprogramm in Norddeutschland. Welche Themen sind spannend? Welche Nachrichten sind relevant? Welche Musik wird gespielt? Wie "fahren" unsere Moderatorinnen und Moderatoren ihre Sendung? Erlebt das NDR 2 Team hautnah bei Arbeit und stellt alle Fragen!

Jetzt bewerben!

Füllt das Formular auf dieser Seite aus! Die nächsten Termine für NDR 2 Führungen:

Donnerstag, 14. September 2023, 15.00 Uhr

Donnerstag, 19. Oktober 2023, 11.00 Uhr

Donnerstag, 14. Dezember 2023, 11.00 Uhr

Wir sammeln eure Bewerbungen und stellen dann Führungen zusammen - hakt gerne mehrere Termine an, wenn sie in euren Plan passen, dann können wir besser planen. Gibt es mehr Bewerbungen als Plätze, entscheidet das Los. Bewerbung für einen bestimmten Termin bis spätestens zwei Wochen vor diesem Termin.

Die Führungen dauern etwa 90 Minuten und sind selbstverständlich kostenlos.

Wir benachrichtigen die Teilnehmenden per Mail.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir freuen uns auf euch!

Deine Daten Name, Vorname: * PLZ, Ort: E-Mail (Brauchen wir für die Benachrichtigung.): * Telefonnummer (...für den Fall der Fälle - Angabe freiwillig): Deine Nachricht Mit wie vielen Personen kommt ihr zu uns?: Welcher Termin passt?: Do 14.09.23, 15.00 Uhr Do 19.10.23, 11.00 Uhr Do 14.12.2023, 11.00 Uhr Warum möchstest Du eine Studioführung bei NDR 2 buchen?: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 17.08.2023 | 11:00 Uhr