Glasner: "Fast egal, ob Heim- oder Auswärtsspiel"

NDR 2 - 05.12.2019 14:59 Uhr Autor/in: Klein, Kristoffer

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner will das Spiel in Freiburg gewinnen. Warum auch nicht? Er hat das Gefühl, dass Auswärtsspiele nicht mehr so schwierig sind wie früher.