100.000 Euro für Vereine im Norden bei Elke & Jens: Jetzt bewerben!

Die mehr als 600.000 Vereine in Deutschland bilden das Herz der Gesellschaft. In Zeiten wachsender Gegensätzen in unserer Gesellschaft bleiben Vereine Orte, an denen Menschen aller Altersklassen und mit unterschiedlichen Lebensentwürfen ehrenamtlich arbeiten, sich für andere einsetzen, zusammen Spaß haben, ihr Leben gemeinsam gestalten.

Mit "Geld für die Guten" erkennen wir diesen ehrenamtlichen Einsatz an, machen ihn sichtbar und fördern das wertvolle Vereinsleben im Norden. Bei dieser Programmaktion wird NDR 2 großzügig unterstützt von der Deutschen Fernsehlotterie.