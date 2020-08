Jobbörse für freie Mitarbeit

In der NDR Jobbörse für freie Mitarbeit finden Sie Angebote aus den Redaktionen des NDR und aus der Produktion.



Ob im Fernsehen, im Hörfunk oder auf Online-Plattformen: Freie Mitarbeiter*innen prägen das NDR/ARD-Programm. Sie arbeiten für Zentralredaktionen und in den Regionalstudios. Sie recherchieren, produzieren und senden linear und digital.

In der NDR Jobbörse inserieren Programmmacher*innen, sobald sich Engpässe oder Bedarfe ergeben. Dabei sind die Anforderungen in den Redaktionen unterschiedlich und die gesuchten Profile in den Angeboten aufgeführt.



Haben Sie Interesse? Dann bewerben Sie sich direkt bei den angegebenen Ansprechpartner*innen

Initiativbewerbungen sind leider wenig aussichtsreich.