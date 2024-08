Die Kur-Oase für den Deutschen Radiopreis nominiert Sendedatum: 01.08.2024 07:17 Uhr Es ist tatsächlich passiert! Wir sind nominiert für den Deutschen Radiopreis 2024 in der Kategorie "Bestes Entertainment". Drückt uns die Daumen und freut euch auf die 3. Staffel ab dem 26. August!

Auch wenn es gerade etwas ruhiger im Sylter Luxus-Retreat ist - diese Nachricht sorgt doch für mächtig Wind am Westerländer Strand (und Umgebung): "Die Kur-Oase" ist schon jetzt unter den besten drei Entertainment-Formaten Deutschlands! Das bedeutet nämlich die Nominierung für den Deutschen Radiopreis 2024. Das ist schon mal großartig! Und es kann bei der Radiopreis-Gala am 5. September in Hamburg noch besser werden - falls die unabhängige Jury das NDR 2 Comedy-Team um Andi Altenburg mit der begehrten Trophäe auszeichnet. Das wäre wirklich der Wahnsinn, kurz nach dem Start der dritten Staffel am 26. August.

"Alle immer nich ganz dicht"

In der "Kur-Oase" geht es um Tagesaktuelles, ganz "deepes" Empfinden und therapeutisch Zweifelhaftes zum Ablachen. In den täglichen drei Minuten Radio-Sitcom versucht Therapeutin Dr. Lina Peppmöller verzweifelt, die Schönen und Reichen und reichlich schön Bescheuerten in den Griff zu bekommen. Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen dieselbe exklusive Luxusbetreuung zwischen Wellness, Health Care und psychosomatischen Sitzungen in Anspruch nehmen: Ex-Medienexperte Jäckie Sprenzel, Ex-Homeshopping-Queen Sülwia Voss sowie Ex-Fußballer Marcel "Pocke" Deinhard kauen in der Gruppensitzung aktuelle Themen des Weltgeschehens, private Absurditäten und Hintergründe aus der Society-Welt durch. Die eigentlich angepeilte therapeutische Tagesetappe gerät da schnell in den Hintergrund.

"Einer geht noch..."

Einen Radiopreis hat Andi Altenburg schon für NDR 2 geholt: Zusammen mit Harald Wehmeier gewann er 2011 den Preis in der Kategorie "Beste Comedy" für "Frühstück bei Stefanie". Das ist doch schon ziemlich lange her, es könnte ruhig eine neue Trophäe ins Comedy-Büro einziehen. Platz wäre da. Aber selbst wenn es nicht klappt: Allein schon die Nominierung unter die besten drei Entertainment-Formate beim #drp24 ist einen positiven Eintrag in Lina Peppmöllers Themenspeicher wert!

