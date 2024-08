Wo ist Entje? Sendedatum: 26.08.2024 06:40 Uhr Unsere neue NDR 1 Niedersachsen Quietsche-Ente hat sich versteckt – ab dem 26. August gibt es täglich Tipps. Machen Sie mit und gewinnen ein Wellness-Wochenende!

Entje ist neu im NDR 1 Niedersachsen Team: Die orangene Quietsche-Ente ist noch schüchtern und erstmal davon geflattert, um sich irgendwo in Niedersachsen zu verstecken. Helfen Sie uns, Entje zu finden und gewinnen Sie ein Wellness-Wochenende.

Wo ist Entje? So funktioniert es

Ab dem 26. August suchen wir Entje in Niedersachsen – jede Woche ist sie an einem anderen Ort. Schalten Sie NDR 1 Niedersachsen ein, dort gibt Entje stündlich einen Tipp zu ihrem Versteck. Am jeweiligen Freitag wird aufgelöst und die Gewinnerin oder der Gewinner des Wellness-Wochenendes bekannt gegeben. Entje fliegt weiter zum nächsten Ort.

Mitmachen und gewinnen!

Mitmachen ist ganz einfach: Tipps bei NDR 1 Niedersachsen hören, Entjes Versteck erraten und anrufen unter (08000) 300 300 oder das Formular auf dieser Seite ausfüllen. Die Teilnahme ist jede Woche bis Donnerstag 15 Uhr möglich. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

