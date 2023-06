Wir in Niedersachsen... sind die coolsten Camper! Sendedatum: 09.06.2023 06:40 Uhr Wir in Niedersachsen... sind die coolsten Camper! Wohnwagen, ausgebauter Van oder Glamping-Unterkunft: Sie haben Schorse Ihren Camper-Stolz gezeigt!

Packen Sie Ihren Klappstuhl aus, holen Sie den Wohnwagen aus der Garage oder suchen Ihre Heringe zusammen: Wir in Niedersachsen gehen campen! Ob Stellplatz mit Meerblick, Fahrradtour durch die Lüneburger Heide oder Natur genießen im Harz – Niedersachsen bietet alles, was das Camper-Herz begehrt.

Schorse hat Sie und Ihr Reisemobil besucht! Von der Ente mit Wohnwagen, über den selbstausgebauten Bulli, bis hin zum Riesen-Wohnmobil – Sie haben Schorse gezeigt, wie Sie in der Natur Urlaub machen. Eine Woche lang vom 5. bis 9. Juni war der Niedersachsen-Entdecker im Land unterwegs und hat sich Ihr mobiles Zuhause angeschaut!

US Motorhomes in Ganderkesee

Am Freitag, 9. Juni 2023, besuchte Schorse Markus Behrends auf dem Campingplatz Falkensteinsee in Ganderkesee. Seine Leidenschaft ist das Camping der Extraklasse: Er ist mit einem fast zehn Meter langen US Motorhome unterwegs. Die Mobile aus den USA sind besonders groß. Schorse ist nicht der einzige Besucher: Jährlich lädt Markus Behrends zum Motorhome-Treffen in Ganderkesee ein – über 90 Mobile treffen sich dort.

Vom 30. Mai bis zum 2. Juni berichtete Schorse über Tipps und Trends: Von der Photovoltaik-Anlage auf dem Van bis hin zur Trenntoilette – Schorse checkt's! Camping früher und heute: Schorse sprach mit Expertinnen und Experten darüber, was sich alles getan hat, damit man unterwegs auf nichts verzichten muss.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 09.06.2023 | 06:40 Uhr