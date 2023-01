Wildes Wunsch-Wochenende: Jetzt Ihre wilden Titel wünschen und Traumreise gewinnen! Stand: 27.01.2023 12:00 Uhr Je wilder, desto besser: NDR 1 Niedersachsen erfüllt wieder Ihre wilden Musikwünsche. Am letzten Februar-Wochenende kommt das WWW zurück!

Kein Wunsch ist uns zu wild: Amigos oder AC-DC, Heino oder Hendrix, Zaz oder Zander – wir spielen Ihre 700 Musikwünsche. Egal ob Pop oder Klassik, Schlager oder Hip Hop, Jazz oder Hard-Rock.

Wildes Wunsch-Wochenende vom 24. bis 26. Februar

Genießen Sie die Hits, schwelgen Sie mit uns in Erinnerungen und machen Sie Party! Die „verrückten Vier“ präsentieren 58 Stunden nonstop Ihre Hits: Susanne Neuß, Andreas Kuhlage, Michael Thürnau und Kaya Laß. Das wird die wildeste Mischung seit es Radio gibt!

Traumreise oder Dabbi gewinnen!

Mitmachen ist ganz einfach: Rufen Sie an unter (0 8000) 300 300, schicken Sie uns eine Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App oder füllen Sie einfach das Formular auf dieser Seite aus. Unter allen Teilnehmer*innen verlost NDR 1 Niedersachsen eine Traumreise im Wert von 5.000 Euro: Arktis oder Antigua, Italien oder Indonesien, Portugal oder Peru? Egal wohin, egal womit – Sie können Ihre persönliche Traumreise selbst gestalten. Außerdem verlosen wir zehn Dabbi - das Gute Laune Radio von NDR 1 Niedersachsen. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

58 Stunden Spaß pur

Mit ein bisschen Glück schafft es Ihr Musikwunsch in unser Programm: Die Musikredaktion stellt aus den wilden Wünschen das Wilde Wunsch-Wochenende zusammen. Es startet am Freitag, 24. Januar, um 10 Uhr und endet erst am Sonntag, 26. Januar, um 20 Uhr.

