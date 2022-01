Wildes Wunsch-Wochenende: 58 Stunden Spaß pur Stand: 30.01.2022 20:00 Uhr Je wilder, desto besser: NDR 1 Niedersachsen hat vom 28. bis zum 30. Januar 58 Stunden nonstop wilde Musikwünsche gespielt.

Was für ein Wochenende! Das Moderatoren-Trio aus Susanne Neuß, Michael Thürnau und Andreas Kuhnt haben von Freitagmorgen bis Sonntagabend 58 Stunden nonstop Ihre Musikwünsche gespielt. Egal, ob Heino, Black Sabbath oder Lady Gaga. 37.000 Wünsche sind bei uns eingegangen. Fast 700 Lieder haben es am Ende ins Programm geschafft. Wann welcher Wunschhit gelaufen ist, können Sie in der Titelliste nachlesen. Hier geht es zur Liste.

Wilder Wunschhit-Spaß das ganze Wochenende

Mit Konfetti und viel guter Laune startet das Moderatoren-Trio ins Wilde Wunsch-Wochenende 2022. Neu dabei in diesem Jahr: die WWW-WG aus Hildesheim, die begeisterte Fans der wilden Musikmischung sind. Echt oder Ente? Das Kultspiel wird am Wilden Wunsch-Wochenende mit kuriosen Meldungen zu den Moderatoren gespielt: Ist Suse einem Zimmerbrand in Moskau entkommen? Hatte Andreas eine Gastrolle im Film "Der Schuh des Manitu"? Wer sich die wilde Party auch nicht entgehen lassen wollte, ist das Streichquintett der Radiophilharmonie. Die stürmen einfach das Studio! Zum Wachhalten kommt kommt Kollege Arne-Torben Voigts im Studio dabei und hat natürlich auch Wachmacher dabei: Gurkenscheiben für müde Augen und eine Ohr-Massage für Michael. Weniger Wellness gibt es für Andreas: Dem rasiert Schorse, als erfahrener Glatzen-Nass-Rasierer, den Kopf. Außerdem bringt Schorse viele Dabbys an glückliche Gewinnerinnen und Gewinner. Zum Ende hin sind Michael und Schorse wieder im Bingo Studio. Und dann, nach 58 Stunden Spaß und bester Stimmung, ist das Wilde Wunsch-Wochenende 2022 schon vorbei - Danke an alle Hörerinnen und Hörer!

Gewinn: Traumreise oder "Dabby" gewinnen

Während des Wilden Wunsch-Wochenendes wurden zehn Dabbys verlost. Unter allen 37.000 Teilnehmenden verlost NDR 1 Niedersachsen außerdem eine Traumreise im Wert von 5.000 Euro. Ob nun Camping oder Luxushotel, Mittelmeer-Kreuzfahrt oder Fernreise, Niederlande oder Neuseeland - Sie können Ihre persönliche Traumreise selbst gestalten. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird am Montag, 31. Januar, um 7.20 Uhr in der Sendung Hellwach angerufen. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Dabby-Gewinner*innen

Bernd & Margitta Grego aus Winsen an der Aller

Andrea Gerlieb aus Wunstdorf

Susanna Richter aus Salzgitter

Karin Kubitzka aus Peine

Christina Wellhausen aus Nordstemmen

Melanie Dördelmann aus Osnabrück

Thomas Konerding aus Dinklage

Isabell Pape aus Hankensbüttel

Jens Schulz aus Giesen

Stefan Riechmann aus Wilhelmshaven

WWW-Entenjagd-Gewinner*innen

Birgit Jaworek aus Wilhelmshaven

Gerhild Klay aus Esslingen

Amgnus Leege aus Hessisch Oldendorf

Facebook-Live

Zur Halbzeit ist Michael Thürnau im Facebook-Live mit Schorse. Er plaudert aus dem Nähkästchen. Zum Finale ist dann Susanne Neuß im Interview mit Schorse. Schauen Sie rein!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 28.01.2022 | 10:00 Uhr