Stefanie: Chefin im Schlemmerbistro

Microfaseranzug

"Wenn die Tage kürzer werden, wird's es bei mir zu Hause erst so richtig gemütlich. Da kommt mein Hausanzug plus Shirt von Cosy & Co. genau richtig. Er ist super kuschelig, und man ist immer gut angezogen, wenn mal was ist. Viele denken, dass die Kapuzenjacke mit Langarm und Zipper und die Hose mit Rundumdehnbund und Tunnelzug aus Nicky sind. Denkste: Es handelt sich vielmehr um 100 % aufgerauhte Microfaser in Nicky-Optik - quasi Plüschtrikot. Darunter ein leichtes Shirt aus Tiger-Echt-Optik, und mit einem Zug an dem Reißverschluss verwandle ich mich in eine Femme Fatale, wenn mal was ist."