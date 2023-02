So wild war das Wilde Wunsch-Wochenende 2023 Stand: 26.02.2023 20:00 Uhr 58 Stunden, 700 Lieder und immer gute Laune - so war das Wilde Wunsch-Wochenende mit Susanne Neuß, Andreas Kuhlage, Michael Thürnau und Kaya Laß.

Was für ein Wochenende! Ob Amigos oder AC-DC, Heino oder Hendrix, Zaz oder Zander – wir spielten Ihre 700 Musikwünsche. Egal ob Pop oder Klassik, Schlager oder Hip Hop, Jazz oder Hard-Rock. Die „verrückten Vier“ präsentierten 58 Stunden nonstop Ihre Hits: Susanne Neuß, Andreas Kuhlage, Michael Thürnau und Kaya Laß. Das war die wildeste Mischung seit es Radio gibt!

Wilder Wunschhit-Spaß mit Susanne Neuß, Andreas Kuhlage, Michael Thürnau und Kaya Laß

Im Studio kamen dafür Urlaubsgefühle auf: Mit Strandkorb, bunten Girlanden und einer aufblasbaren Palmeninsel. Am Abend gab es einen Snack der besonderen Art. Die Moderator*innen probierten unterschiedliche Insekten: Heimchen, Mehlwürmer und sogar europäische Wanderheuschrecken. In der ersten Nacht gibt es etwas zu feiern: Andreas Kuhlage hatte Geburtstag! Mit Kuchen und einem Ständchen wurde Freitag Nacht reingefeiert. Am Morgen spielen Kaya Laß und Michael Thürnau die WWW-Entenjagd – mit Meldungen über Kaya! Am Nachmittag wurde das Geburtstagsgeschenk eingelöst: Andreas Kuhlage und Susanne Neuß gehen zusammen Gokart fahren!

Auch am dritten Tag ließ der Spaß nicht nach: Am Morgen wurde das Moderations-Team im Escape-Studio eingeschlossen. Nur mit Hilfe der Hörerinnen und Hörer konnten sie entkommen. Am Nachmittag muss Michael Thürnau in das Bingo Studio. Auch im WWW-Studio wird mitgefiebert und Bingo gespielt. Und dann, nach 58 Stunden Spaß und guter Laune, ist das Wilde Wunsch-Wochenende 2023 schon wieder rum - wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal!

Traumreise oder Dabbi gewinnen

Unter allen Teilnehmer*innen verlost NDR 1 Niedersachsen eine Traumreise im Wert von 5.000 Euro: Arktis oder Antigua, Italien oder Indonesien, Portugal oder Peru? Egal wohin, egal womit – Sie können Ihre persönliche Traumreise selbst gestalten. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird am Montag, 27. Februar um 7.20 Uhr in der Sendung Hellwach benachrichtigt. Außerdem verlosten wir am Wochenende zehn Dabbi - das Gute Laune Radio - von NDR 1 Niedersachsen. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Kaya Laß nahm Sie mit ins Studio

Kurz vor dem Finale: Kaya Laß zeigt Ihnen live bei Facebook, wie es rund um das WWW-Studio aussieht!

