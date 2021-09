Stand: 24.09.2021 13:40 Uhr So schön war die "Wo bin ich?"-Tour

Vom 30. August bis zum 24. September stellte Schorse jeden Tag einen anderen Ort in Niedersachsen vor - und Sie haben mitgeraten! Schorse war in Ostfriesland, der Lüneburger Heide, an der Nordsee und im Osnabrücker Land unterwegs. Täglich meldete er sich aus einem neuen Ort, plauderte dort mit "Einheimischen" und gab Hinweise zum gesuchten Ort im Programm von NDR 1 Niedersachsen. Mehr als 200.000 Hörer*innen haben mitraten und einige durften sich über ein neues iPad freuen.