Sendedatum: 09.03.2022 15:00 Uhr Krisentelefon der christlichen Kirchen in Niedersachsen

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns alle. Das ist für viele sehr belastend. In diesen unsicheren und sorgenvollen Zeiten gibt es einen großen Bedarf an Austausch und Begleitung. Ein offenes Ohr finden Sie in dieser schwierigen Zeit beim Krisentelefon der christlichen Kirchen in Niedersachsen in Zusammenarbeit mit NDR 1 Niedersachsen.

Das Krisentelefon der christlichen Kirchen ist vom 9. bis zum 22. März zwischen 15 und 21 Uhr täglich unter der kostenlosen Rufnummer 0 800 - 111 20 17 erreichbar.

Seelsorgende verschenken Zeit

Für Menschen, die möglicherweise aufgrund eigener Fluchtgeschichte verängstigt sind oder sich Sorgen um ihre Zukunft machen, sitzen erfahrene Seelsorger und Beraterinnen an den Telefonen. „Das Krisentelefon kann Menschen helfen, die leiden, die die schlechten Nachrichten und schrecklichen Bilder kaum ertragen können. Es ist gut und richtig, dass die christlichen Kirchen dieses Telefon anbieten.“, sagt Dr. Ludger Vielemeier, Hörfunkchef von NDR 1 Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 09.03.2022 | 15:00 Uhr