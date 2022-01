Sendedatum: 29.01.2021 10:00 Uhr Das Wilde Wunsch-Wochenende: Die Teilnahmebedingungen

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennen die Teilnehmenden die nachstehenden Teilnahmebedingungen als verbindlich an.

1. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Minderjährige brauchen das Einverständnis ihrer Eltern. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeitenden des NDR und der NDR Media sowie deren Angehörige.

2. Verlosungszeit/Gewinn

Die Teilnahme ist von 3. Januar ab 0.01 Uhr bis 26. Januar um 23.59 Uhr möglich. Unter allen Teilnehmenden verlost NDR 1 Niedersachsen eine Traumreise im Wert von 5.000 Euro und zehn DAB+ Radios im Wert von etwa 80 Euro. Eine Auszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

3. Ablauf

Alle Teilnehmenden können sich einen oder mehrere Musiktitel wünschen. Die NDR Musikredaktion stellt aus allen Wünschen das Programm für das Wilde Wunsch-Wochenende zusammen (28.1.-30.1.2021). Die Anzahl der gewünschten Titel übersteigt in der Regel deutlich die in 58 Stunden spielbare Anzahl der Titel. Daher trifft die NDR Musikredaktion eine Auswahl.

Die Teilnahme ist per Telefon, online, per Postkarte und über die NDR 1 Niedersachsen App möglich. Die Teilnehmenden nehmen automatisch an der Verlosung teil, auch wenn ihr Wunschtitel nicht gespielt wird. Unter allen Teilnehmenden werden zehn DAB+ Radios am Wochenende vom 28. bis zum 30. Januar 2022 ausgelost und bekanntgegeben. Am Montag, 31. Januar 2022 wird die Gewinnerin oder der Gewinner der Traumreise im Wert von 5.000 Euro ausgelost und bekanntgegeben.

Alle Teilnahmemöglichkeiten sind gleichberechtigt. Ausgelost wird per Zufall.

Mit der Teilnahme erklären die Teilnehmenden ihr Einverständnis zur Ausstrahlung und Veröffentlichung ihres Namens im Programm und online in den Angeboten des NDR.

4. Gewinn ist nicht übertragbar

Die Traumreise steht der Gewinnerin oder dem Gewinner zu und ist nicht auf Dritte übertragbar.

5. Haftung

Der NDR haftet nicht für Irrtümer oder den Verlust beim Versand. Falsche Angaben (Name, Adresse, Telefon) der Teilnehmenden können zum Ausschluss führen.

6. Datenschutz

Der NDR wird die Daten der Teilnehmenden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels speichern. Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung in die Datenschutzerklärung, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Die Daten der Teilnehmenden werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten der Gewinnerin oder des Gewinners können an Dritte weitergegeben werden, wenn es zur Einlösung des Gewinns nötig ist. Die personenbezogenen Daten, die im Zuge der Teilnahme an diesem Gewinnspiel gespeichert wurden, werden nach Ablauf der gesetzlichen Speicherfristen gelöscht. Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem NDR um Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Art. 16 ff. können Sie jederzeit gegenüber dem NDR die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den NDR [auskunft-datenschutz@ndr.de] übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung und weitere Informationen zum Datenschutz.

7. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 29.01.2021 | 10:00 Uhr