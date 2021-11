Beach Boys - "Good Vibrations"

Sendedatum: 10.11.2021 14:40 Uhr B

Am 17. Februar 1966 begannen die Aufnahmen zu dem bis dahin aufwendigsten Popsong: Sieben Monate dauerte es, bis alles im Kasten war. Und die Mühe hat sich gelohnt - "Good Vibrations" gilt heute als Meilenstein der Popmusikgeschichte. Als die Beach Boys im Mai 1966 ihr Album "Pet Sounds" auf den Markt bringen, sind die Kritiker begeistert: Aus den surfenden Sunnyboys sind ernstzunehmende Musiker geworden, die in Sachen Experimentierfreude und Originalität mit den Beatles auf einer Wellenlänge schwimmen. Doch das wahre Meisterstück der Beach Boys ist zu diesem Zeitpunkt noch in Arbeit: Drei Monate zuvor hat der kreative Kopf der Band, Brian Wilson, mit den Aufnahmen zu "Good Vibrations" begonnen.

17 Termine in verschiedenen Tonstudios

Es ist ein Mammutprojekt, das Brian Wilson da in Angriff genommen hat. Es soll ein Popsong werden, wie ihn die Welt noch nicht gehört hat, eine, wie er es nennt, "Hosentaschen-Sinfonie". Brian schreibt wie ein Besessener an "Good Vibrations", meist unter massivem Einfluss von LSD. Und er kommt immer wieder auf neue Ideen. Er setzt ein Cembalo ein, ein Cello und sogar ein Electro-Theremin kommt zum Einsatz - ein seltsames Instrument, das merkwürdige Geräusche erzeugt. Insgesamt 17 Termine in verschiedenen Tonstudios über einen Zeitraum von sieben Monaten sind nötig, um die ganze Aufnahme auf Band zu bringen - mehr als 50.000 Dollar kostet der Spaß. So viel Geld hat zu diesem Zeitpunkt noch nie jemand für die Aufnahme eines einzelnen Popsongs ausgegeben.

Dank der Frau Mama

In der Zwischenzeit hat Brians Cousin Mike den Text fertig geschrieben. Brian erinnert sich später in einem Interview mit der Musikzeitschrift "Rolling Stone", dass sie den Titel des Liedes der Frau Mama zu verdanken hatten: "Als wir klein waren, hatte meine Mutter uns etwas über menschliche Schwingungen erzählt. Ich habe das nicht verstanden, und es hat mir Angst gemacht. Meine Mutter sagte daraufhin, dass Hunde einen Menschen anbellen, wenn er schlechte Schwingungen ausstrahle. Bei Menschen mit guten Schwingungen hingegen, mit "Good Vibrations", seien sie friedlich. In dem Song ist es ein farbenfroh gekleidetes Mädchen, das mit "Good Vibrations" den Sänger des Liedes zu mehr auffordert. Der Song - üppig instrumentiert, mit extravaganten Akkordfolgen und der für damalige Verhältnisse außergewöhnlichen Länge von dreieinhalb Minuten wird ein Nummer-eins-Hit.

Letzter großer Hit

Die Beach Boys nehmen daraufhin ein ganzes Album mit ähnlich anspruchsvollen Songs in Angriff. Es soll ein Konzept-Album mit dem Titel "Smile" werden, dessen Lieder alle in einem Zusammenhang stehen. Eine geniale Idee! Die Plattenfirma hört schon die Kassen klingeln. Doch die Beatles kommen den Beach Boys zuvor und veröffentlichen die LP "Sgt. Peppers Lonely Hearts Club" - ebenfalls ein Konzeptalbum, kurioserweise inspiriert von dem "Pet Sounds"-Album der Beach Boys. Brian Wilson legt daraufhin die Pläne für das neue Beach-Boys-Album "Smile" auf Eis. Er will nicht als Nachahmer gelten. Das ist vielleicht ein Fehler - denn "Good Vibrations" ist der letzte große Hit der Band, der es sowohl in den USA als in Großbritannien auf Platz eins schafft. Doch immerhin haben sie mit "Good Vibrations" einen Meilenstein der Popmusikgeschichte geschaffen.

Weitere Informationen Beach Boys - "California Girls" Das Beach-Boys-Lied "California Girls" wurde vom 22 Jahre alten Brian Wilson geschrieben, dem Kopf der Band. Musik-Experte Roger Lindhorst kennt die Geschichte hinter dem Song. mehr Beach Boys - "Kokomo" Dass sie jemals wieder in den Charts landen würden, hätten wohl auch die Beach Boys selbst nicht mehr geglaubt. Doch 1988 veröffentlichten sie "Kokomo". Das Lied wurde ihr größter Hit. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 10.11.2021 | 14:40 Uhr