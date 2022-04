Landtagswahl SH: Analoger Wahl-O-Mat hilft bei Entscheidung Stand: 11.04.2022 16:24 Uhr In gut vier Wochen wird in Schleswig-Holstein eine neuer Landtag gewählt. Für unschlüssige Wählerinnen und Wählern gibt es jetzt eine neue Entscheidungshilfe.

Der Wahl-O-Mat steht jedes Jahr aufs neue im Internet bereit, um Wählern zu helfen, ihre Ansichten und Meinungen mit den Parteien abzugleichen. In diesem Jahr gibt es nach Angaben des Landesbeauftragten für politische Bildung auch eine sogenannte "analoge" Ausgabe davon. Mehrere Teams gehen mit dem so genannten "Wahl-O-Mat zum Aufkleben" landesweit auf Tour. Ziele sind unter anderem Marktplätze, Einkaufszentren und Schulen.

18 Orte werden angesteuert

Gestartet wurde heute in Eckernförde, es folgen morgen Lübeck und am Mittwoch Husum. Bis zum zum Wahlwochenende wollen die Teams an insgesamt 18 Orten mit den Menschen ins Gespräch kommen und auf die Landtagswahl am 8. Mai hinweisen. Bei dem Wahl-O-Maten können Interessierte anhand von 38 Thesen ihre Einstellungen und Meinungen mit denen aller Parteien abgleichen, die für die Landtagswahl zugelassen sind. Bei der analogen Version funktioniert das mit Klebepunkten auf großen Plakatwänden. Anschließend wird über ein spezielles Lochkartensystem errechnet, mit welcher Partei der Nutzer die meisten Übereinstimmungen hat.

Der Landesbeauftragte für politische Bildung, Christian Meyer-Heidemann, hofft, dass die Menschen vor Ort auch über politische Themen und die Positionen der Parteien diskutieren und dass bestenfalls auch Nichtwähler zu Wählern werden.

