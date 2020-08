Stand: 25.08.2020 06:15 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: 23 Neu-Infektionen in SH

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zum Vortag um 23 angestiegen. Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, gibt es damit seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 3.927 bestätigte Infektionen. Im Kreis Stormarn gibt es fünf neue Erkrankungen, im Kreis Rendsburg-Eckernförde vier. Sieben Personen befinden sind derzeit in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Die meisten Fälle gibt es mit 727 im Kreis Pinneberg, die wenigsten mit 72 in Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2020 08:00

Omnibusverband bietet Hilfe bei Schülertransport an

Mehrere Reisebusunternehmen haben ihre Hilfe beim Schülertransport angeboten, denn die Schulbusse im Land sind oft zu voll. Laut Omnibusverband Nord stehen rund 100 Reisebusse landesweit kurzfristig bereit. Das ist das Ergebnis einer Blitzumfrage des Verbandes. Die Reisebusse sind wegen der Corona-Pandemie nach wie vor gering ausgelastet. Sie könnten den öffentlichen Personennahverkehr entlasten und für mehr Platz auf dem Weg zur Schule sorgen. Das Angebot bestehe bereits seit den Osterferien. Das Bildungsministerium teilte mit, dass die Schulträger vor Ort entscheiden müssten, ob das Angebot der Omnisbusunternehmer interessant sei. Laut Verbands-Geschäftsführer Joachim Schack könnten Kommunen und Schulträger die Mehrkosten aber nicht alleine stemmen. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2020 12:00

Gesundheitsminister: Neue Teststrategie für Reiserückkehrer

Die Gesundheitsminister der Länder wollen neue Regeln für Reiserückkehrer. Wer aus einem Risikogebiet kommt, soll zunächst in Quarantäne - so wie bisher auch. In Schleswig Holstein sind bisher zwei Tests möglich: Einer bei Ankunft und einer nach fünf Tagen. Der erste soll in Zukunft wegfallen. Und es wird auch keine Test-Pflicht mehr geben. Damit folgen die Minister einem Vorschlag aus Schleswig Holstein, erklärte Gesundheitsminister Heiner Garg. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2020 19:00

Wetter: "Kirsten" bringt Wolken und Regenfälle

Der Tag startet zunächst freundlich und trocken. Im Tagesverlauf ziehen aber von der Nordsee dichte Wolken auf, die am Nachmittag Regen bringen. Der erreicht am Abend auch Ostholstein. Die Temperaturen klettern auf 18 Grad in Niebüll und 21 Grad in Timmendorfer Strand. Der Wind weht mäßig aus Süd- bis Südwest. In der Nacht zu Donnerstag ziehen dichte Wolkenfelder durch und bringen teils kräftige Schauer mit, vereinzelt sind kurze Gewitter möglich. Das Thermometer zeigt in der Nach 17 Grad in St. Peter-Ording und 14 Grad in Bad Segeberg. Der Wind nimmt zu und weht mäßig bis frisch aus Südwest, an der Nordsee sind stürmische Böen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2020 06:00

