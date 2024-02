Stand: 10.02.2024 10:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fußgängerin bei Unfall in Rellingen schwer verletzt

Am Freitagabend hat sich in Rellingen (Kreis Pinneberg) ein schwerer Unfall ereignet. Laut Polizei wollte eine Fußgängerin eine Straße überqueren, dabei erfasste sie ein Auto. Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus, der Autofahrer blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2024 11:00 Uhr

Uni Kiel stärkt Fulda den Rücken

Die Uni Kiel hat ihrer Präsidentin Simone Fulda den Rücken gestärkt. Sowohl der Senatsvorsitzende Wolfgang Duschl als auch Ursula Gather vom Hochschulrat sprachen ihr das Vertrauen aus. Die Unipräsidentin war in die Kritik geraten, weil die Uni mit allen drei Neuanträgen für Exzellenzcluster gescheitert war. Außerdem hat ein Wissenschaftsblogger den Vorwurf der Datenmanipulation in früheren wissenschaftlichen Arbeiten erhoben, für die Fulda inhaltlich verantwortlich war. Die Professorin hatte diese Vorwürfe zurückgewiesen. "Ich gehe davon aus, dass die zuständigen Gremien der Universität in der kommenden Woche zusammenkommen werden um das weitere Vorgehen zu beraten und notwendige Entscheidungen zu treffen", sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Sie erwarte, dass die verantwortlichen Akteure ihr weiteres Handeln am Wohl der Universität orientieren. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2024 10:00 Uhr

Demo gegen Rechtsextremismus in Glinde

Ein breites Bündnis aus Vereinen, Verbänden, Kirche und politischen Parteien hat heute ab 15 Uhr zu einer Demonstration für Demokratie in Glinde (Kreis Stormarn) aufgerufen. Auf dem Marktplatz soll ein gewebtes Netz entstehen - aus bunter Wolle und Garn, die die Menschen selbst mitbringen. Die Fäden sollen die Vielfalt der Gesellschaft der Stadt widerspiegeln. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2024 10:00 Uhr

Verbraucherzentrale SH will gezielt ärmere Menschen ansprechen

Der Beratungsbedarf ist nach Angaben der Experten im vergangenen Jahr wegen der hohen Inflation und gestiegener Energiekosten deutlich größer geworden. Fast 80.700 Beratungsgespräche haben die Mitarbeitenden der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr geführt. Laut Verbandschef Stefan Bock sind das etwas mehr als 2022. Besonders häufig geht es um die Themen Energie, Heizung und Finanzen. Die Mitarbeiter in den fünf Beratungstellen stellen dabei laut Bock verstärkt fest, dass die Verzweiflung, der Frust und die Wut der Betroffenen deutlich gestiegen ist. Ein Nährboden für extreme Haltungen, extreme Erwartungen und extreme politische Einstellungen, warnt der Verbandschef. Die Berater der Verbraucherzentrale wollen nun verstärkt in Stadtteile gehen, in denen ärmere Menschen leben. Zum Beispiel auf dem Kieler Ostufer, in die Flensburger Nordstadt oder in die Lübecker Stadtteile Moisling und Sankt Lorenz. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2024 09:00 Uhr

Norderstedt: Pkw fährt in Rettungswagen

Auf der Tangstedter Landstraße in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist Freitagabend ein Auto seitlich in einen Krankenwagen gefahren. Laut Polizei hat die Autofahrerin den Rettungsdienst wohl übersehen. Der war auf dem Weg ins Krankenhaus und über Rot gefahren. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und musste von Rettungskräften aus ihrem Auto befreit werden. Anschließend wurde sie mit der Patientin aus dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung war für anderthalb Stunden voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2024 09:00 Uhr

Bauern-Demo legt Druckerei lahm

Etwa 120 Bauern und Handwerker haben am Freitagabend die Prinovis-Druckerei in Ahrensburg (Kreis Stormarn) lahmgelegt. Der Grund: Laut Informationen von NDR Schleswig-Holstein sind die Demonstrantinnen und Demonstranten nicht damit einverstanden, wie sie in der Presse dargestellt werden. Die Einfahrten des Geländes wurden laut Polizei mit mehreren Traktoren, Sattelzügen und Autos zugestellt. Dadurch verzögerte sich der Druck und die Zeitungen konnten nicht ausgeliefert werden. Der Protest war gegen 4 Uhr morgens beendet. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2024 08:00 Uhr

Viele offene Fragen nach Rassismus-Vorwürfen gegen Polizeibeamte

Nach den schweren Vorwürfen gegen Polizeibeamte aus Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind noch viele Fragen offen, die Ermittlungen laufen. Nach Angaben der Behörden soll sich der Hauptbeschuldigte unter anderem jahrelang diskriminierend und menschenverachtend geäußert haben. Seit Ende des vergangenen Jahres ist der Polizist vorläufig nicht mehr im Dienst. Die Behörden gehen davon aus, dass er seinen Beamtenstatus verlieren wird. Ein Disziplinarverfahren läuft zudem gegen drei Führungskräfte, die mittlerweile versetzt wurden. Sie sollen die ausländerfeindlichen Aussagen geduldet und Zeugen beeinflusst haben. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2024 08:00 Uhr

Wetter: Dichte Wolken mit schauerartigem Regen

Am Sonnabendvormittag zieht schauerartiger Regen nordostwärts über Schleswig-Holstein. Ab den Mittagsstunden lässt er nach, im Laufe des Nachmittags auch in den nördlichen Landesteilen. Es halten sich dichte Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad an der Ostsee, 8 Grad in der Mitte Schleswig-Holsteins und bis 10 Grad in Hamburg. In der Nacht zum Sonntag sind im Süden anfangs Auflockerungen möglich, ansonsten bleibt es bedeckt, teils trüb. Die Tiefstwerte liegen bei 4 Grad an der dänischen Grenze und um 6 Grad in Hamburg und Südholstein. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2024 08:00 Uhr

