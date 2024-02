Stand: 04.02.2024 10:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tornesch wählt neuen Bürgermeister: Hahn gegen Radon

Heute wird eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister in der Stadt Tornesch (Kreis Pinneberg) gewählt. Zwei Bewerber stehen zur Auswahl: Ann Christin Hahn von den Grünen und Christopher Radon von der CDU. Beide Kandidaten sind in der 14.500 Einwohner zählenden Stadt bereits im Amt des stellvertretenden Bürgermeisters. Amtsinhaberin Sabine Kählert wird nicht erneut antreten. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2024 11:00 Uhr

Rader Hochbrücke gesperrt

Die Rader Hochbrücke ist heute in Richtung Norden voll gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH des Bundes mitgeteilt. Bei einer Streckenkontrolle auf der A7 waren am seitlichen Schutzstreifen entlang der Hochbrücke massive Schäden festgestellt worden - und die müssen jetzt repariert werden. Deshalb ist die Autobahn heute noch bis 21 Uhr gesperrt. Autofahrer sollten über das Kreuz Rendsburg ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2024 11:00 Uhr

Demos gegen Rechtsextremismus in Lübeck und Büsum

In Schleswig-Holstein wollen auch heute wieder viele Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen. Die größte Kundgebung ist ab 14 Uhr in Lübeck geplant. Dort rechnet die Polizei mit etwa 2.000 Teilnehmern. Vor dem Rathaus in Büsum (Kreis Dithmarschen) wollen am Mittag Menschen zu einem Protest zusammenkommen. Auch gestern gab es einige Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in Schleswig-Holstein, so zum Beispiel in Eutin (Kreis Ostholstein), in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) und in Bad Segeberg (Kreis Segeberg). | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2024 10:00 Uhr

Flensburg-Handewitt nach Machtdemonstration in Hamburg beim Final Four

Die SG Flensburg-Handewitt ist ins Halbfinale um den DHB-Pokal eingezogen. Das Nordduell beim HSV Hamburg gewannen die Schleswig-Holsteiner am Samstagabend souverän mit 37:25 (14:11). | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2024 10:00 Uhr

Menschenkette am Nord-Ostsee-Kanal

Am Samstagabend haben mehrere Hundert Menschen entlang des Nord-Ostsee-Kanals gegen die Politik der Bundesregierung demonstriert. Sie versammelten sich zwischen Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Kiel - unter anderem in Kudensee, Hochdonn, Oldenbüttel, Rendsburg und Sehestedt. An den Fähranlegern und in den Häfen bildeten sie Menschenketten. An dem Protest beteiligten sich auch Landwirte mit ihren Treckern und Handwerker. Die Wasserschutzpolizei ging von etwa 850 Teilnehmern aus. Der Veranstalter schätzte, dass sich 30.000 bis 40.000 Menschen an der Aktion beteiligten. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2024 09:00 Uhr

Das Wetter: Wolken, Regen und Wind

Heute Nachmittag gibt es viele Wolken. Teilweise bleibt es länger trocken. Am Abend gibt es gebietsweise Regen. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 8 Grad. Es ist sehr windig, teilweise auch stürmisch. In der Nacht gibt es Wolken und Regen, zwischen Angeln und Fehmarn setzen sich auch trockene Abschnitte durch. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 5 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2024 08:00 Uhr

