Demonstrationen gegen Rechtsextremismus am Wochenende

Am Wochenende sind bundesweit 90 Demonstrationen gegen Rechtsextremismus geplant. In Hamburg kamen gestern so viele, dass die Polizei die Demo aus Sicherheitsgründen abbrach. Auch in Kiel gab es am Abend eine große Kundgebung. Die Polizei spricht von 4.000 Teilnehmern. Am Sonnabend und Sonntag sind in Schleswig-Holstein weitere Demos gegen Rechtsextremismus geplant: Auf Sylt, in Lübeck, Flensburg, Pinneberg und Henstedt-Ulzburg wollen die Bürger auf die Straße gehen. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2024 10:00 Uhr

Wachsende Sorge vor Geflügelpest in Schleswig-Holstein

Bei den Geflügelzüchtern in Schleswig-Holstein wächst die Sorge vor der Geflügelpest. Hintergrund ist, dass zuletzt zwei Betriebe im Kreis Ostholstein vom Virus betroffen waren. Allein in einem Fall mussten deshalb 1.800 Tiere sicherheitshalber getötet werden. Seit November haben die Behörden außerdem 28 Fälle gezählt, bei denen Wildvögel erkrankt waren. Im Herzogtum-Lauenburg haben viele Betriebe deshalb ihre Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Für Menschen gilt das Virus als ungefährlich. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2024 10:00 Uhr

Autobahn 7 ist bei Bordesholm für Brückenabriss gesperrt

Für den Abriss einer 54 Jahre alten Autobahnbrücke ist die A7 seit Freitagabend bei Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bis Montagmorgen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Warder und dem Autobahndreieck Bordesholm, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Voraussichtlich am Montag gegen 5.00 Uhr soll das Teilstück nach dann etwa 57 Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden. Für die Arbeiten wird neben der A7 auch die Landesstraße 49 gesperrt, die die Autobahn bei Bordesholm kreuzt. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2024 08:00 Uhr

Unfälle im südlichen Schleswig-Holstein

Nach einem schweren Unfall in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) schwebt ein 19-Jähriger in Lebensgefahr. Der junge Mann war in der Nacht aus bislang ungeklärter Ursache auf der B75 mit einem Lkw zusammengestoßen. Auch bei Buchhorst (Kreis Herzogtum-Lauenburg) wurde eine Person schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Autofahrer aufgrund von Straßenglätte in einen Graben gerutscht. Die Feuerwehr befreite die Person aus dem Auto. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2024 08:00 Uhr

Grüne in SH geben Widerstand gegen CCS-Verfahren auf

Die Grünen in Schleswig-Holstein geben ihren Widerstand gegen die unterirdische Speicherung von CO2, das sogenannte CCS-Verfahren offenbar auf. Das geht aus einem Positionspapier der Landtagsfraktion und des Grünen Umweltministers, Tobias Goldschmidt, hervor. Man könne es sich einfach nicht mehr leisten, weiter CO2 in die Luft zu blasen, so Goldschmidt. Wichtig seien aber strenge umweltrechtliche Vorgaben. In Naturschutzgebieten oder Nationalparks etwa habe die Technik nichts zu suchen. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zeigt sich erfreut über den Sinneswandel der Grünen, Kritik kommt hingegen vom SSW. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2024 08:00 Uhr

Spitzenreiter Holstein Kiel unterliegt Eintracht Braunschweig

Spitzenreiter Holstein Kiel hat am Freitagabend den Start in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga verpatzt. Die Schleswig-Holsteiner unterlagen zu Hause dem Tabellenvorletzten Eintracht Braunschweig nach 1:0-Führung mit 1:2. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2024 08:00 Uhr

Wetter: Schnee, Schneeregen oder Regen möglich

Am Sonnabend ist es vorwiegend bewölkt, dazu gibt es Regen, Schneeregen und Schnee. Im Laufe des Tages lassen diese nach und es lockert auf. Zur Nordsee und Elbe hin bleibt es dann meist trocken. Die Temperaturen liegen bei 3 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) und 6 Grad auf Sylt. Der stürmische Wind lässt ebenfalls im Laufe des Tages nach und weht schwach bis mäßig, an der Nordsee frisch aus westlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2024 08:00 Uhr

