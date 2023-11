Stand: 19.11.2023 10:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag in Kiel und Schleswig

Anlässlich des Volkstrauertags findet in Schleswig-Holstein die zentrale Gedenkveranstaltung im Landeshaus in Kiel statt. Die Gedenkrede hält Bildungsministerin Karin Prien (CDU). In Schleswig ist eine Gedenkstunde am Städtischen Ehrenmal geplant. Vor knapp 100 Jahren hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge den Volkstrauertag mit ins Leben gerufen. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2023 10:00 Uhr

Bombenentschärfung in der Schwentine

Heute finden zwei Bombenentschärfungen in der Schwentine statt. Dafür müssen etwa 7.300 Menschen in den Kieler Stadtteilen Neumühlen-Dietrichsdorf und Wellingdorf bis 11 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Als Ersatzunterkunft steht ab 10 Uhr die Mensa der Ellerbeker-Schule im Klausdorfer Weg 62-64 zur Verfügung. Wer Hilfe beim Verlassen der Wohnungen benötigt, kann sich unter (0431) 590 55 55 der Kieler Berufsfeuerwehr melden. Wie lange die Entschärfung dauert, ist nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2023 08:00 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt gewinnt gegen die Rhein-Neckar Löwen

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt bleibt in der eigenen Arena ungeschlagen. Die Mannschaft setzte sich am Sonnabend mit 33:25 gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen durch und feierte den siebten Sieg im siebten Liga-Heimspiel. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2023 08:00 Uhr

Regionalliga Nord: Phönix Lübeck gewinnt

In der Fußball Regionalliga Nord hat am Sonnabend Phönix Lübeck 5:0 beim Bremer SV gewonnen. Die Lübecker stehen aktuell auf Rang 3 der Tabelle. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2023 16:00 Uhr

Wetter: Wechselhaft mit wenig Sonne

Heute zeigt sich das Wetter wechselhaft mit vielen Wolken, wenig Sonne und einigen Schauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad in Eutin und 12 Grad in Wedel. In der Nacht ist mit Schauern zu rechnen. An der Elbe ist zeitweise Regen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2023 06:00 Uhr

