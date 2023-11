Stand: 18.11.2023 11:27 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Katastrophenschutzübung in Büttel

Viel Blaulicht gibt es heute in Büttel (Kreis Steinburg) und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). In einem Industriegebiet proben Einsatzkräfte einen Ernstfall: In dem fiktiven Szenario bricht auf dem Gelände einer Firma ein Feuer aus und Ammoniak tritt aus. Seit 8 Uhr am Sonnabendmorgen sind die Industrieparkfeuerwehr und die Gefahrengut-Löschzüge aus den Kreisen Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg im Übungseinsatz. Nach Angaben des Kreises Steinburg haben Betriebe und Behörden für solche großen Lagen Pläne ausgearbeitet, die jetzt erprobt werden sollen. Das Ziel der Übung ist es, Abläufe zu überprüfen und die Zusammenarbeit der Beteiligten zu stärken. Die Übung soll gegen 15 Uhr enden. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2023 11:00 Uhr

Schleswig-Holsteinerin wird Europawahl-Spitzenkandidatin der Jusos

Die Jusos haben Delara Burkhardt aus Schleswig-Holstein und Manon Luther aus Niedersachsen als Spitzenkandidatin und -kandidaten für die Europawahl nominiert. Die beiden erhielten am Sonnabend beim Bundeskongress der SPD-Nachwuchsorganisation die nötige Mehrheit. Das neue Europäische Parlament wird im Juni 2024 gewählt. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2023 11:00 Uhr

SPO übt Sturmflut-Ernstfall

Was würde passieren, wenn in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bei einer Sturmflut der Deich bricht? Wie dringend diese Frage ist - konnte man vor vier Wochen bei der Sturmflut an der Ostsee sehen. An der Nordsee sind die Stürme in der Regel noch heftiger. Deshalb haben Feuerwehr und Technisches Hilfswerk gestern in St. Peter-Ording den Ernstfall geübt. Die Übung zeigte, im Krisenfall muss es schneller gehen. Künftig wollen die Helfer in kürzeren Abständen üben. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2023 10:00 Uhr

Keine Kürzungen im Freiwilligendienst: AWO ist erleichtert

Eigentlich wollte die Bundesregierung bis 2025 mehr als 100 Millionen Euro im Freiwilligendienst einsparen. In der Folge wäre etwa jede dritte Stelle in Schleswig-Holstein weggefallen, schätzten Wohlfahrtsverbände. Jetzt sind die geplanten Kürzungen erst einmal vom Tisch. Der Haushaltsausschuss hatte die Einsparungen in der Nacht zu Freitag überraschend zurückgenommen. Stefanie Salpeter, Geschäftsführerin der AWO Schleswig-Holstein, ist erleichtert über diese Wende: "Das ist für uns natürlich sehr bedeutend, dass wir viele wichtige, gesellschaftlich tragende Bereiche aufrecht erhalten können, gerade im Bereich der Migrationsdienste, aber auch der Freiwilligendienste, die eine sehr wichtige Bedeutung im sozialen Bereich haben." | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2023 09:00 Uhr

Zugunfall in Heide

Auf der Bahnstrecke Westerland - Hamburg hat sich am Freitagabend ein Einkaufswagen unter einem Zug verkeilt. Wie er dort auf die Gleise bei Heide (Kreis Dithmarschen) gekommen war, ist nicht bekannt. Die Bundespolizei ermittelt und hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Die Regionalbahn konnte einem Sprecher zufolge eine Stunde lang nicht weiterfahren. Der Feuerwehr Heide gelang es schließlich, den zerquetschten Einkaufswagen zu entfernen. Danach konnte der Zug langsam weiterfahren. Die Abteile waren voll besetzt, verletzt wurde laut Bundespolizei niemand. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2023 09:00 Uhr

GDL will über unbefristeten Streik abstimmen

Bei der Bahn könnte bald unbefristet gestreikt werden. Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) will eine Urabstimmung darüber starten. 75 Prozent der Mitglieder müssten dafür sein. Die Deutsche Bahn kritisierte den Schritt zum jetzigen Zeitpunkt als befremdlich und irrational. Die GDL will bei den aktuellen Tarifverhandlungen unter anderem kürzere Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich und mehr Geld erreichen. Einen Warnstreik hat es in dieser Woche schon gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2023 08:00 Uhr

Landesverfassungsgericht untersucht Fraktionsgrößen-Regelung

Seit dem 1. Juni gilt in Schleswig-Holstein, dass eine Fraktion mindestens drei Mitglieder und nicht mehr wie bisher zwei haben muss. FDP und SSW sehen darin einen Verstoß gegen die Verfassung, weil es ein Demokratieabbau sei und gegen das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen verstoße. Landesregierung und Kommunale Verbände sagen: die Kreistage und Ratsversammlungen seien durch zu viele Fraktionen oft nicht funktionstüchtig genug. Ob die neue Regelung im Kommunalrecht gegen die Verfassung des Landes verstößt oder nicht, das versucht seit gestern das Landesverfassungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) zu klären. Im Februar will das Gericht ein Urteil verkünden. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2023 08:00 Uhr

Elbfähre erweitert Fahrplan für das Wochenende

Der Fahrplan der Elbfähre Wischhafen-Glückstadt (Kreis Steinburg) ist für dieses Wochenende erweitert worden. Grund ist die Vollsperrung des Elbstunnels. Seit 4.30 Uhr verkehren die Elbfähren deshalb im 30-Minuten-Pendelverkehr über die Elbe. Laut Autobahn-Gesellschaft soll der Elbtunnel bis Montagmorgen um 5 Uhr wieder frei sein. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2023 08:00 Uhr

Unfall auf A215 sorgt für Stau am Freitagabend

Bei einem Unfall auf der A215 bei Blumenthal im Kreis Rensburg-Eckernförde ist gestern Abend ein Mensch schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich ein Auto überschlagen. Warum ist noch unklar. Die A215 war zwischen Blumenthal und Neumünster für etwa zwei Stunden vollgesperrt. Es bildete sich ein langer Rückstau. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2023 08:00 Uhr

Wetter: Wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern

Am Sonnabendmittag und im weiteren Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dabei bleibt es weitestgehend trocken. An der Nordsee ziehen später dichterer Wolken auf, abends kann Regen einsetzen. Die Temperaturen liegen bei maximal 4 bis 6 Grad, auf Helgoland bei 8 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2023 08:00 Uhr

