Stand: 05.11.2023 11:00 Uhr

Neue Bischöfin in Schleswig wird eingeführt

Im Schleswiger Dom wird heute die neue Bischöfin Nora Steen in ihr Amt eingeführt. Sie steht an der Spitze des Sprengels Schleswig und Holstein. Dieser ist mit knapp 870.000 evangelischen Christinnen und Christen der größte der Nordkirche. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2023 11:00 Uhr

Filmpreisnacht der Nordischen Filmtage Lübeck

Im Theater in Lübeck hat am Sonnabend die Filmpreisnacht der Nordischen Filmtage stattgefunden. Insgesamt wurden elf Preise im Wert von 65.000 Euro verliehen, darunter auch der NDR-Filmpreis, der mit 12.500 Euro dotiert ist. Letzterer ging an den Film "Family Time" von der finnischen Regisseurin Tia Kouvo. Die norwegische Regisseurin und Schauspielerin Liv Ulmann übergab den Preis für das beste Spielfilmdebüt. Dieser ging an den Film "Practice" von Regisseur Laurens Pérol, einem Deutschen, der in Norwegen lebt. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2023 09:00 Uhr

Bürgermeisterwahl in Norderstedt

Heute wird in Norderstedt (Kreis Segeberg) bei einer Stichwahl eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt. 65.000 Wahlberechtigte können sich zwischen Katrin Schmieder (unabhängige Kandidatin) oder Robert Hille (CDU) entscheiden. Der erste Wahlgang Anfang Oktober hatte keine Entscheidung gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2023 08:00 Uhr

Bürgermeisterwahl in Lübeck

In Lübeck wird heute eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt. Etwa 175.000 Menschen können sich zwischen den fünf Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden. Zur Wahl stehen der amtierende Bürgermeister Jan Lindenau (SPD), Sophie Bachmann, Uwe Effenberger, Axel Flasbarth (Grüne) und Melanie Puschaddel-Freitag (CDU). Sollte heute kein Kandidat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, geht es in drei Wochen in die Stichwahl. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2023 08:00 Uhr

Feuer im Supermarkt in Norderstedt

In der Nacht zum Sonntag hat in der Ohechaussee in Norderstedt (Kreis Segeberg) ein Supermarkt gebrannt. Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr um 23 Uhr im Keller des Marktes aus. 80 Einsatzkräfte waren mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2023 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt mit schauerartigem Regen

Am Sonntag ist es stark bewölkt mit teils schauerartigem Regen. Zwischendurch ist es gebietsweise trocken und vereinzelt kommt es zu größeren Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad in Plön und 11 Grad in Wedel. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2023 08:00 Uhr

