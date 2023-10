Stand: 07.10.2023 10:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Herbstferien: Gute Buchungslage an den Küsten

Die Urlaubsorte an den Küsten Schleswig-Holsteins sind für die Herbstferien gut gebucht. Dennoch hoffen die Touristiker auf besseres Wetter und auf Kurzentschlossene, so die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein. Auf Sylt etwa sind die Unterkünfte nach Angaben von Sylt Marketing im Vergleich zum Vorjahr weiterhin stabil gut gebucht. Auch auf den Halligen, in Büsum (Kreis Dithmarschen) und St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) beispielsweise, sind die Touristiker mit der Buchungslage zufrieden. Freie Unterkünfte gibt es aber noch in allen Inselorten. Auf Fehmarn sind die Unterkünfte in den kommenden Tagen zu gut 65 Prozent ausgebucht, so der Tourismus-Service vor Ort. Für das Binnenland meldet die Agentur Holstein-Tourismus jedoch rückläufige Buchungszahlen im Vergleich zum Vorjahr. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2023 10:00 Uhr

Unfall in der Nacht sorgt für A7-Sperrung

Auf der A7 bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht ein Lkw in einer Baustelle durch Unaufmerksamkeit von der Straße abgekommen. Dabei hat er auf einer Länge von etwa 120 Metern die Leitplanken zerstört. Die Autobahnmeisterei musste die Pfosten der kaputten Leitplanke entfernen, um die Straße wieder verkehrssicher zu machen. Die A7 war zwischen Rendsburg und Rendsburg-Büdelsdorf in der Nacht und bis 10 Uhr morgens für die Bauarbeiten gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2023 08:00 Uhr

Lübecker Altstadtkirchen: Stadt und Land begrüßen Stiftungspläne

Die Lübecker Altstadtkirchen mit ihren sieben Türmen sollen in Zukunft mit einer neuen Stiftung mit dem Namen "7Türme+" unterstützt werden. Das hat der Kirchenkreis Lübeck Lauenburg vor einigen Tagen öffentlich gemacht. Eine neue Stiftung zu gründen, sei der richtige Ansatz, heißt es aus dem Lübecker Rathaus. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) sagt aber, dass die Hansestadt aus rechtlichen Gründen nicht in den Grundstock der Stiftung einzahlen dürfe. Stattdessen plant die Verwaltung eine Einmalzahlung für die Kirchensanierung von 250.000 Euro. Auch die Landesregierung findet den Plan, eine Stiftung zu gründen, gut. Es gebe auch bereits Gespräche darüber, welche Rolle das Land dabei spielen könnte. Außerdem will die Lübecker Possehl-Stiftung sieben Millionen Euro für die nächsten sieben Jahre investieren. Pröpstin Kallies hofft, dass auch lokale Unternehmen Geld geben oder sich mit kreativen Aktionen beteiligen. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2023 10:00 Uhr

SSW-Landesparteitag wählt Vorstand

Der SSW kommt heute in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) zu einem Landesparteitag zusammen. Dort soll ein Teil des Vorstandes neu gewählt werden. Der bisherige Vorsitzende Christian Dirschauer kandidiert erneut. Thematisch geht es beispielsweise um Klimaschutz und die Energiewende. Unter anderem fordert die Partei eine Reform der Netzentgelte und ein landesweites 29-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2023 08:00 Uhr

Katastrophenschutzübung in Viöl

In Viöl trainiert der Kreis Nordfriesland heute ab 13 Uhr mit einer Vollübung den Katastrophenschutz. Das Szenario: Großfeuer in einer Biogasanlage. Mit dabei sind unter anderem 100 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren und weitere Katastrophenschutzeinheiten. Zum Einsatz kommen auch Drohnen und die DRK-Feldküche. Im Mittelpunkt stehen laut Feuerwehr-Bereitschaftsführer Löbig die Brandbekämpfung, die Menschenrettung und die Wasserförderung über eine lange Wegstrecke. Solche Vollübungen finden auf Kreisebene zweimal im Jahr statt. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2023 11:00 Uhr

Fußball Regionalliga: 1. FC Phönix Lübeck neuer Spitzenreiter

Der 1. FC Phönix Lübeck ist neuer Spitzenreiter in der Fußball Regionalliga. Die Lübecker übernahmen die Tabellenführung mit einem 3:0-Erfolg im Landesderby bei Weiche Flensburg. Beim 5. Sieg in Folge sorgten die Lübecker in Flensburg schnell für klare Verhältnisse. 26 Minuten waren gespielt, da hatten Hyseni und Taritas mit einem Doppelpack für die 3:0-Führung gesorgt. Weiche Flensburg bemühte sich zwar, war aber im Abschluss viel zu harmlos und vor allem in der Abwehr allzu sorglos. So war Phönix Lübeck auch nach der Pause dem 4:0 näher als die Flensburger dem Anschlusstreffer. In der 76. Minute war es dann auch soweit: Berger traf zum 4:0 und sorgte zwei Minuten vor dem Ende auch noch für den 5:0-Endstand. So feierten die Lübecker nach dem Abpfiff Platz eins, während Weiche Flensburg auch beim siebten Versuch kein Heimsieg gelingt. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2023 08:00 Uhr

Regionalzüge zwischen Kiel und Hamburg fahren wieder

Die Regionalzüge zwischen Kiel und Hamburg fahren wieder nach Fahrplan. Auf der Strecke war es am Freitag zu Ausfällen und Verspätungen gekommen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, begannen und endeten die Linien RE7 und RE70 zwischen Kiel und Hamburg in Bordesholm. Die Haltestellen Flintbek und Kiel wurden zeitweise nicht angefahren. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 19:30 Uhr

Elbtunnel am Wochenende voll gesperrt

Die Autobahn 7 ist an diesem Wochenende für 55 Stunden gesperrt: Der Elbtunnel in Hamburg wird von Freitagabend 21 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten für den achtspurigen Ausbau der A7. DIe Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 08:30 Uhr

Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Lübeck und Ratzeburg

Von Sonnabend bis zum 14. Oktober müssen sich Bahnreisende im Regionalverkehr zwischen Lübeck und Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) und weiter nach Lüneburg auf geänderte Abfahrtszeiten und einen Schienenersatzverkehr einstellen. Das teilt das Verkehrsunternehmen Erixx mit. Der Grund dafür sind Gleisbauarbeiten. Das gilt jeweils ab 22 Uhr. Für die Fahrgäste bedeutet das, dass sie abends in Büchen, im Kreis Herzogtum Lauenburg umsteigen müssen, um nach Lübeck oder Lüneburg weiterzufahren. Informationen gibt es auf der Seite des Erixx. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 08:30 Uhr

Wetter: Meist wolkenverhangen und regnerisch

Am Sonnabend bleibt es meist wolkenverhangen und regnerisch. Von Dithmarschen bis ins Lauenburgische wird mitunter recht ergiebiger Niederschlag erwartet. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Flensburg bis 15 Grad in Aumühle. Der Wind weht im Land eher schwach, an den Küsten in Böen auch als starker bis stürmischer westlicher bis nördlicher Wind. In der Nacht regnet es vor allem im Süden Schleswig-Holsteins. Bis zum Morgen geht die Bewölkung aber allgemein vielerorts zurück, örtlich ist Nebel möglich. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2023 8:00 Uhr

