SSW-Landesparteitag: Dirschauer bleibt Landeschef Stand: 07.10.2023 13:17 Uhr Auf dem Landesparteitag des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW) geht es neben der Besetzung des Vorstands auch um Themen wie die Energiewende und um ein landesweites 29-Euro-Ticket.

Christian Dirschauer bleibt Landeschef des SSW. Die Delegierten haben ihn auf einem Parteitag in Schleswig mit 83 von 89 Stimmen heute wiedergewählt. Fünf Delegierte stimmten mit Nein bei einer Enthaltung. Die Parteikolleginnen und -kollegen lobten sein großes Netzwerk bei Minderheiten. Dirschauer wertete das Ergebnis als Rückendeckung. In den nächsten zwei Jahren will er sich vor allem weiter für ein bezahlbareres Leben für Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Als zweiter stellvertretender Vorsitzender wurde Svend Wippich gewählt. Am Vormittag wurde außerdem erstmalig in der Parteigeschichte ein Ehrenvorsitzender gewählt. Für die Wahl des ehemaligen Landesvorsitzenden Flemming Meyer hatte die Partei extra die Satzung geändert.

SSW will 29-Euro-Ticket

Thematisch geht es auf dem Parteitag beispielsweise um Klimaschutz und die Energiewende - konkret um die schnellere Einführung eines Klimageldes, um CO2-Kosten zu reduzieren und um die Reform der Netzentgelte. Darüber hinaus will der SSW heute noch einen Antrag für ein landesweites 29-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr beschließen. Außerdem soll eine Resolution für einen Minderheiten-Kommissar in der EU verabschiedet werden.

