Arbeitsunfall mit Bagger in Lägerdorf

In Lägerdorf im Kreis Steinburg ist ein Bagger 15 Meter in eine Grube gestürzt. Das Technische Hilfswerk (THW) und die Feuerwehr retteten den Baggerfahrer und holten ihn mit Seilen und einer Trage wieder heraus. Nach Angaben der Leitstelle ist der Fahrer leicht verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Warum der Bagger in die Grube fiel, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2023 11:00 Uhr

Handball: THW Kiel verliert gegen SC Magdeburg

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat im Bundesliga-Spiel beim SC Magdeburg den nächsten Rückschlag kassiert. Das Duell Vizemeister gegen Meister verloren die "Zebras" mit 31:34 (15:17). Für den THW war es die dritte Liga-Niederlage in Folge. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2023 10:00 Uhr

Fußballvereine in SH finden kaum neue Schiedsrichter

Die Zahl der Fußball-Schiedsrichter in Schleswig-Holstein geht deutlich zurück. Laut Landesfußballverband mussten gerade 51 Vereine im Land einen Punktabzug hinnehmen, weil sie nicht genug Unparteiische stellen. Einige frühere Schiedsrichter hörten aus Altersgründen auf, andere fanden während Corona neue Hobbys - aber die meisten haben laut Landesfußballverband den fehlenden Respekt satt. Aktuell gebe es noch etwas mehr als 1.500 aktive Unparteiische, das sind rund 300 weniger als noch vor der Pandemie. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2023 09:00 Uhr

Wieder Zugverkehr nach Kiel-Oppendorf

Nach vier Monaten Schienenersatzverkehr ist am Sonntagmorgen die Bahnstrecke zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf reaktiviert worden. Betreiber erixx Holstein setzte dabei zum ersten Mal einen akkubetriebenen Zug ein. Während der 15 Minuten langen Fahrt waren knapp 50 Gäste von Fahrgastverbänden und erixx sowie die Entwickler des Zuges dabei. Erixx plant laut eigenen Angaben, ab März auch auf der Strecke Kiel-Lüneburg ausschließlich Akku-Züge einzusetzen. Die Strecke hatte der Betreiber im vergangen Dezember übernommen. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2023 09:00 Uhr

Erntedankfest in Eckernförde

Heute finden in Schleswig-Holstein vielerorts Erntedankfeste statt. In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird das Landeserntedankfest gefeiert mit einem Festumzug mit geschmückten Traktoren und Kutschen, einem Gottesdienst und weiteren Feierlichkeiten. Der Gottesdienst beinhaltet unter anderem eine Predigt von Bischhof Gothard Magaard - eine der Letzten vor dessen Eintritt in den Ruhestand. Begleitet wird das Landeserntedankfest von einem Rahmenprogramm in der Innenstadt. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2023 08:00 Uhr

Gestörter Zugverkehrt nach Sylt

Am Sonnabend sind zwischen 18 und 21 Uhr keine Züge zwischen Morsum und Westerland auf Sylt gefahren (Kreis Nordfriesland). Grund dafür war eine defekte Weiche. Die Fahrgäste mussten auf Busse ausweichen. Erst am späten Abend wurde die Strecke wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2023 08:00 Uhr

Wetter: Wolkig mit Schauern bei milden Temperaturen

Am Nachmittag bleibt es weiterhin oft stark bewölkt. Neben trockenen Phasen ist zeitweise schauerartiger Regen zu erwarten, von der Lübecker Bucht bis Lauenburg sind auch ein paar kurze Sonnenstrahlen möglich und dort bleibt es meist trocken. Höchstwerte 17 Grad in Kiel bis 19 Grad in Wacken (Kreis Steinburg). Es weht schwacher bis mäßiger, an der Nordsee anfangs teils noch frischer und teils stark böiger Wind aus westlichen bis südwestlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2023 08:00 Uhr

