Stand: 30.09.2023 10:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Reaktionen auf Brandbrief zur Flüchtlingslage

Die schleswig-holsteinischen Kommunen fordern eine Atempause bei der Zuweisung von Geflüchteten - doch die wird es wohl nicht geben. Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) erteilte der Forderung eine Absage. Sie sagte gestern Abend im Schleswig-Holstein Magazin: "Wir können heute nicht einfach sagen: Wir werden die Menschen nicht weiter verteilen, weil wir eben diese Logik haben: Die Menschen werden erstmal in den Landesunterkünften untergebracht und dann verteilt auf die Kreise und kreisfreien Städte. Es braucht zusätzliche Kapazitäten vor Ort und die schaffen wir." Am 9. Oktober will Ministerin Touré mit den kommunalen Verbänden in Kiel über das weitere Vorgehen beraten. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2023 10:00 Uhr

Katastrophenschutztag in Harrislee

In Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) beginnt in diesen Minuten der Tag des Katastrophenschutzes. Auf dem Übungsgelände "Oxer" der Landesfeuerwehrschule zeigen viele Helfer aus Schleswig-Holstein, wie sie arbeiten - wie sie im Ernstfall handeln. Mit dabei sind unter anderem Kräfte der Feuerwehren, des Deutschen Roten Kreuzes, des Malteser Hilfsdienstes und des Technischen Hilfswerks. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2023 10:00 Uhr

Lübeck: Getötete Mutter suchte Hilfe bei Polizei

Vor zwei Tagen ist eine 55-jährige Frau aus Lübeck gewaltsam ums Leben gekommen - nun sind neue Einzelheiten bekannt geworden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte sich die Frau kurz vor der Tat insgesamt dreimal bei der Polizei gemeldet, weil sie sich von ihrem psychisch kranken Sohn bedroht fühlte. Wenige Stunden später war sie tot. Der 24-Jährige war erst einen Tag zuvor aus einer Fachklinik entlassen worden und steht nun in Verdacht, seine Mutter mit stumpfer Gewalt gegen den Kopf getötet zu haben. Er wurde gestern in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2023 08:00 Uhr

Gedenkstätte für Sinti und Roma

In Flensburg erinnert jetzt eine Gedenkstätte an das Schicksal der Sinti und Roma zur Zeit des Nationalsozialismus. In der Südstadt dokumentiert eine Stele die Namen der deportierten Opfer, von denen später mindestens 22 in Konzentrationslagern zu Tode kamen. 1935 waren Sinti und Roma gezwungen worden, in Baracken am Steinfelder Weg zu ziehen. Fünf Jahre später wurden sie nach Polen deportiert. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2023 08:00 Uhr

Wetter: Freundlich mit nur wenigen Wolken

Heute bleibt es fast den ganzen Tag trocken und freundlich. Nur einzelne Wolken ziehen über das Land. Am ehesten Richtung Elbe kann es später kurze Schauer gehen. Abends nehmen die Wolken von der Nordsee her zu. Die Höchsttemperaturen liegen heute bei 18 Grad in Hattstedt (Kreis Nordfriesland) bis 19 Grad in Wittenborn (Kreis Segeberg). | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2023 08:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.09.2023 | 10:00 Uhr