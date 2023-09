Stand: 02.09.2023 12:12 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schlachterei in Fockbek abgebrannt - Mehrere Bewohner gerettet

In Fockbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat am Sonnabend ein Großeinsatz der Feuerwehr stattgefunden. Dort ist nach Angaben der Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden eine Schlachterei mit angrenzendem Wohngebäude abgebrannt. Die Feuerwehr konnte insgesamt 13 Menschen aus dem brennenden Gebäudekomplex holen, so der stellvertretende Wehrführer, Michael Baarth. Die Nachlöscharbeiten liefen bis in den Vormittag. Bislang sind die Brandursache sowie die Schadenshöhe unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2023 12:00 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall auf der B4 im Kreis Pinneberg

Heute Morgen ist es auf der B4 zwischen Bilsen und Lenthförden im Kreis Pinneberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Rettungsleitstelle war dort ein Autofahrer mit seinem Wagen und einem Pferdeanhänger von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 25-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Universitätsklinikum nach Hamburg. Der Anhänger war zum Zeitpunkt des Unfalls leer. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B4 in dem Bereich mehrere Stunden gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2023 10:00 Uhr

Deutlich mehr Unternehmensinsolvenzen im Norden

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in SH ist im ersten Halbjahr 2023 deutlich gestiegen. Für diesen Zeitraum meldeten die Amtsgerichte in Schleswig-Holstein 350 entschiedene Anträge. Das entspreche einem Anstieg von 40 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres, teilte das Statistikamt Nord mit. Allerdings sei 2022 mit 250 Unternehmensinsolvenzen auch der niedrigste Wert für die erste Hälfte eines Jahres seit dem Jahr 2000 erfasst worden. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2023 08:00 Uhr

Wetter: Wolken und einzelne Schauer bei bis zu 21 Grad

Heute Nachmittag heiter bis wolkig - regional gibt es auch sonnige Phasen. Es bleibt am Sonnabend größtenteils trocken, nur vereinzelt sind kurze Schauer möglich. Am Abend ist es oftmals leicht bewölkt bis wolkenlos. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad auf Sylt bis 22 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht schwacher, teils mäßiger Wind aus West bis Nordwest. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2023 12:00 Uhr

