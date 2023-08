Stand: 29.08.2023 07:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Flensburg

Bei einem Unfall in Flensburg sind zwei junge Männer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten sie offenbar das Auto ihres Freundes genommen, ohne vorher gefragt zu haben. Der Fahrer verlor auf gerader Strecke die Kontrolle über die Limousine und prallte gegen drei parkende Autos. Ersthelfer konnten noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte die beiden 18- und 19-Jährigen aus dem Auto befreien. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 08:00 Uhr

Viele Verstöße von Radfahrern in Lübeck

Zum Schulstart haben Polizei und Ordnungsdienst Radfahrer in Lübeck kontrolliert. Den Beamten zufolge wurden dabei so viele Verstöße festgestellt wie seit Monaten nicht mehr. Insgesamt 125 Radfahrer haben die Polizisten im Stadtteil St. Lorenz überprüft - mehr als die Hälfte bekam ein Verwarngeld. Etliche Radfahrer nutzten die falsche Fahrbahn oder den Gehweg. Zwei Radfahrer telefonierten während der Fahrt mit dem Handy. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 08:00 Uhr

Landeselternvertretung kritisiert Mangel an Kita-Plätzen

Viele Eltern in Schleswig-Holstein sind weiter auf der Suche nach einem Kita-Platz. Laut Landeselternvertretung der Kitas ist die Suche oft vergeblich, denn landesweit fehlen immer noch Tausende von Betreuungsplätzen - und das, obwohl es seit zehn Jahren eigentlich einen Rechtsanspruch darauf gibt. Das Land Schleswig-Holstein investiere zwar mehr als 120 Millionen Euro in Bauprojekte von Kitas - das komme aber viel zu spät, kritisiert die Vorsitzende der Landeselternvertretung der Kitas, Izabela Böhm. Die Eltern seien stark belastet: Durch den Personalmangel in den Kitas komme es zum Beispiel zu verkürzten Öffnungszeiten. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 06:00 Uhr

Feuer in Getreidesilo in Wesselburen

In einem Getreidesilo in Wesselburen im Kreis Dithmarschen ist heute Morgen ein Feuer ausgebrochen. Laut Leitstelle brennt es in einer Trocknungsanlage. Die Ursache ist noch unklar. Mehr als 50 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Weil das gelagerte Getreide nicht mit Wasser gelöscht werden kann, soll nun Kohlendioxid in das Silo eingeleitet werden, um die Flammen zu ersticken. Da die Drehleiter zu kurz ist, haben die Helfer nun einen Teleskopmast aus Rendsburg angefordert.| NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 06:00 Uhr

Nord-Ostsee-Kanal wird aufwendig saniert

Fachleute sorgen sich um den Zustand des Nord-Ostsee-Kanals. Die Böschung droht laut zuständigem Amt an insgesamt 100 Stellen zwischen Kiel und Brunsbüttel abzurutschen und muss nun aufwendig saniert werden. Grund für die Schäden sind vor allem die großen Containerschiffe. Sie sorgen für starke Strömungen unter der Wasseroberfläche und haben in den vergangenen Jahren unbemerkt Stück für Stück das Sediment abgetragen. Zehn Jahre wird das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt nach eigenen Angaben brauchen, um die insgesamt 100 unterspülten Stellen zu sanieren. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 06:00 Uhr

Wieder Förder-Anträge für Balkonkraftwerke möglich

Heute startet die nächste Antragsphase für die Förderung von Balkonkraftwerken. Bis zu 200 Euro pro Anlage werden bezuschusst. Die Anzahl der Anträge ist begrenzt, insgesamt sind 10.000 möglich. Bei der vergangenen Förderrunde im Juni war es zu einer Überlastung des Anmeldeportals gekommen, auch diesmal ist mit Wartezeiten zu rechnen. Der Antrag kann auf der Webseite des Ministeriums heruntergeladen werden. Seit Anfang August konnten in dieser Runde des Förderprogramms "Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger" bereits Zuschüsse für Wärmepumpen, Ladestationen und Batteriespeicher beantragt werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 06:30 Uhr

Kindergrundsicherung: Sozialverbände im Norden kritisieren Kompromiss

Der Kinderschutzbund in Schleswig-Holstein ist enttäuscht von den vorgestellten Eckpunkten der Kindergrundsicherung. Die Landesvorsitzende Irene Johns fordert, jetzt müsse die Kindergrundsicherung im Sinne der Kinder deutlich nachjustiert werden. Die AWO Schleswig-Holstein bezeichnet die Einigung als "Armutszeugnis". Den Familien würden nur falsche Hoffnungen gemacht und da bringe es nichts, dass Leistungen schneller und einfacher zu bekommen seien, hieß es. Der Sozialverband VdK Nord sagt, es brauche deutlich mehr Geld, um Kinderarmut wirklich effektiv zu bekämpfen. Aus Sicht der Diakonie Schleswig-Holstein ist das Existenzminimum für Kinder viel zu niedrig berechnet. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 06:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Heute gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Ab und zu fällt ein kurzer Regenschauer, aber häufig bleibt es auch trocken. Die Höchstwerte erreichen 18 Grad in Hohwacht (Kreis Plön) und 20 Grad in Westerhever (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 06:00 Uhr

