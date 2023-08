Stand: 21.08.2023 08:32 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kiel: Polizeieinsatz gegen Fußballfans am Hauptbahnhof

Der Hauptbahnhof in Kiel wurde am Sonntag wegen randalierenden Fußballfans zeitweise gesperrt. Laut Bundespolizei haben Anhänger des 1. FC Magdeburg nach dem Zweitligaspiel bei Holstein Kiel Beamte mit Flaschen beworfen. Zuvor wurde in einem Regionalexpress die Notbremse gezogen. Die Beamten wollten, dass die Fans einsteigen, daraufhin sei es zu den Ausschreitungen gekommen. Insgesamt waren 200 Einsatzkräfte vor Ort. Von allen etwa 300 Reisenden im Zug nach Magdeburg wurden die Personalien aufgenommen. Die Fanhilfe Magdeburg bezeichnete den Polizeieinsatz bei Twitter als überzogen. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:00 Uhr

A7: Bauarbeiten vor dem Grenzübergang

Die A7 ist von Flensburg-Harrislee bis kurz vor dem Grenzübergang nach Dänemark von heute an nur einspurig befahrbar. Die Autobahn GmbH des Bundes lässt dort nach eigenen Angaben die Fahrbahn erneuern. Autofahrer können in den kommenden vier Wochen an der Anschlussstelle Flensburg-Harrislee zwar von der Autobahn abfahren, das Auffahren Richtung Dänemark ist aber nicht möglich. Autofahrer sollten die Baustelle besonders an den Wochenenden weiträumig umfahren und andere Grenzübergänge wie Krusau oder Padborg nutzen, empfiehlt die Autobahn GmbH. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:00 Uhr

Schleswig-Holsteinern reichen Maßnahmen gegen Klimafolgen nicht

In einer Umfrage von NDRfragt waren zwei Drittel der Teilnehmenden aus Schleswig-Holstein der Meinung, dass Kreise und kreisfreie Städte nicht genug tun, um für die Folgen des Klimawandels gewappnet zu sein. Genauso viele gaben an, dass sie gar nicht wissen, welche Maßnahmen in ihrer Kommune umgesetzt werden. Dafür haben die Befragten Vorschläge, zum Beispiel Bäume zu pflanzen, die mit Trockenheit umgehen können, öffentliche, gekühlte Räume anzubieten und Steingärten zu verbieten. Rund 4.300 Communitymitglieder aus Schleswig-Holstein haben abgestimmt. Die Umfragen von NDRfragt sind nicht repräsentativ, allerdings sind die Antworten derjenigen stärker gewichtet, die in der NDRfragt-Gemeinschaft unterrepräsentiert sind. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 06:00 Uhr

Kiel: B76 früher wieder frei

In Kiel wird die Baustelle am Theodor-Heuss-Ring laut Stadt zehn Tage früher fertig als geplant. Ab Donnerstag soll die Straße wieder in beiden Richtungen auf zwei Spuren befahrbar sein. Der Verkehr auf der B76 beim Barkauer Kreuz ist damit nicht mehr eingeschränkt. Dafür beginnt ab diesem Mittwoch aber eine neue Baustelle in dem Bereich: Die Alte Lübecker Chausee wird nach Angaben eines Sprechers für einen Monat voll gesperrt. Dort ersetzt die Deutsche Bahn alte Brücken. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:00 Uhr

Bahn: Verspätungen und Ausfälle zwischen Flensburg, Husum und Rendsburg

Eine defekte Weiche in Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sorgt auch am Montag für Einschränkungen im Bahnverkehr. Betroffen ist der Bereich zwischen Flensburg, Husum (Kreis Nordfriesland) und Rendsburg. Es kommt zu großen Verspätungen, manche Züge fallen auch ganz aus. Ein Bahnsprecher sagte NDR Schleswig-Holstein, er rechne damit, dass die kaputte Weiche im Laufe des Vormittags wieder funktioniert. Die Störung war am Sonntagmittag aufgetreten. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:00 Uhr

Brennende Müllcontainer in Büsum

In Büsum (Kreis Dithmarschen) haben in der Nacht zum Montag mehrere Mülltonnen neben einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Das Feuer drohte laut der Einsatzkräfte auf das Wohnhaus überzuspringen. 14 Feuerwehrleute konnten es aber rechtzeitig löschen. Die Hitzestrahlung sei so groß gewesen, dass eine Fensterscheibe geplatzt sei. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:00 Uhr

Kälber bei Stallbrand in Müssen gestorben

Bei einem Stallbrand in Müssen im Kreis Herzogtum Lauenburg sind mehrere Kälber gestorben. Nach Angaben der Rettungsleitstelle waren am Sonntagnachmittag etwa 100 Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk vor Ort. Brennendes Stroh aus dem Stall musste zunächst auf ein anliegendes Feld gebracht und dort gelöscht werden. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Der Einsatz dauerte bis in den frühen Montagmorgen. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 06:00 Uhr

Wetter: Überwiegend sonnig bei 21 bis 27 Grad

Heute gibt es neben einigen lockeren Wolken viel Sonne und es bleibt trocken. Nur in Nordfriesland und im Umfeld der Elbe kann es eventuell einzelne Schauer geben. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 27 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 06:00 Uhr

