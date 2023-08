Stand: 06.08.2023 11:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wacken-Abreise läuft bisher problemlos

Am späten Sonnabend ist das Wacken Open Air 2023 im Kreis Steinburg laut Veranstalter mit gut 61.000 Gästen musikalisch zu Ende gegangen. Einige sind schon in der Nacht abgereist - und viele machen sich seit heute morgen auf den Weg nach Hause. Die Veranstalter haben die Einfahrten zu den Campingplätzen mit Stahlplatten, Holzhackschnitzeln und Kies aufgeschüttet, damit die Autos und Camper nicht mehr im Matsch einsinken. Die meisten haben es bisher eigenständig vom Gelände runter geschafft. Größere Staus gab es laut Polizei am Morgen nicht. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2023 11:00 Uhr

Land Schleswig-Holstein fördert Insektenhotels und Vogelnistkästen

Campingplatzbetreiber und Gastronomen in Schleswig Holstein sollen in Zukunft Geld vom Land bekommen, wenn sie Insektenhotels oder Vogel- und Fledermausnistkästen anbringen. Das hat das Wirtschaftsministerium mitgeteilt. Demnach startet das Förderprogramm für biologische Vielfalt Mitte August. Auch ein Austausch der Außenbeleuchtungen gegen insekten- und fledermausverträglichere Lichter ist förderwürdig. Rund 150.000 Euro wurden für das Artenschutzprojekt bereitgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2023 10:00 Uhr

"Ostseeman"-Triathlon in Glücksburg

Heute findet das größte Sportereignis im Norden Schleswig-Holsteins statt: Rund 1.500 Triathletinnen und Triathleten sind in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) beim "Ostseeman" mit dabei. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2023 09:00 Uhr

Fußball: Holstein Kiel startet mit Siegen in die Saison

In der zweiten Fußball-Bundesliga feiert Holstein Kiel einen perfekten Start in die neue Saison. Die Kieler besiegten am Sonnabend Greuther Fürth mit 2:1. Für die "Störche" ist es der zweite Sieg im zweiten Saison-Spiel und damit ein gelungener Auftakt. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2023 08:00 Uhr

Wetter: wolkig und teils mit Schauern

Am Nachmittag bleibt es überwiegend wolkig bis stark bewölkt. Gebietsweise ist mit Regen zu rechnen, teils schauerartig, vereinzelt gewittrig, örtlich kräftig. In den östlichen Landesteilen, doch vor allem an der Ostsee bleibt es länger trocken und vorübergehend sind größere Auflockerungen möglich. Höchstwerte 18 Grad in Burg (Kreis Dithmarschen) bis 20 Grad in Langballig (Kreis Schleswig-Flensburg). Es weht ein schwacher, an den Küsten mäßiger Wind aus nördlichen bis östlichen Richtungen, auch Schauer- und Gewitterböen sind möglich. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2023 08:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.08.2023 | 11:00 Uhr