Kieler Woche: Zehntausende Besucher zur Eröffnung

Bei bestem Wetter haben zehntausende Besucherinnen und Besucher den ersten Auftakt der Kieler Woche genossen. Laut Polizei gab es bisher keine größeren Zwischenfälle. Die traditionellen Startsignale mit Schiffshorn und Schiffsglocke zur offiziellen Eröffnung gaben am Samstagabend der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und der Premierminister des westafrikanischen Inselstaates Kap Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva. Assistiert wurden die beiden von Samson und Elin aus der Sesamstraße, die 50 Jahre alt wird. Nach der offiziellen Eröffnungszeremonie spielten die Sportfreunde Stiller auf der NDR-Bühne auf dem Rathausmarkt. Die etwa 4.500 Seglerinnen und Segler aus der ganzen Welt wurden am ersten Tag allerdings etwas enttäuscht, denn der Wind reichte für die Regatten auf der Kieler Förde nicht aus. Bis zum Abschlussfeuerwerk am kommenden Sonntag erwartet die Stadt mehrere Millionen Gäste aus aller Welt. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2023 10:00 Uhr

Leerstehendes Gebäude in Trappenkamp ausgebrannt

In Trappenkamp (Kreis Segeberg) ist in der Nacht zum Sonntag ein leerstehendes Gebäude komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle wurde der Brand in der Kurlandstraße um kurz nach Mitternacht gemeldet. Etwa 70 Feuerwehrleute waren daraufhin drei Stunden lang im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2023 10:00 Uhr

Feuer in Bad Malente

In Bad Malente (Kreis Ostholstein) hat es in der Nacht zum Sonntag in einem Einfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle wurden die Einsatzkräfte gegen 4.45 Uhr zu dem Haus mit Einliegerwohnung gerufen. Es war nur ein Bewohner zu Hause. Er konnte sich mit seinen drei Hunden selbst in Sicherheit bringen. Etwa 40 Einsatzkräfte konnten das Feuer innerhalb einer Stunde löschen. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache und Schadenshöhe. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2023 08:00 Uhr

Wetter: Sonne, später Schauer möglich

Heute gibt es zunächst viel Sonne, am Nachmittag sind vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 22 Grad in Schönberg (Kreis Plön) und 28 Grad in Ahrensburg (Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2023 08:00 Uhr

