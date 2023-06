Stand: 09.06.2023 07:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Parteichefs in SH gegen Zusammenarbeit mit der AfD in Gemeinden

Die Parteichefs von CDU, Grünen, SPD, FDP und SSW haben sich auf ein gemeinsames Positionspapier zum Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene verständigt. Dieses liegt NDR Schleswig-Holstein vor. Die Landesvorsitzenden sind sich einig: Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD - weder in direkter noch in indirekter Form, heißt es in dem Papier. Vor Abstimmungen oder Gremienbesetzungen sollte stets ein gemeinsames Vorgehen besprochen und festgelegt werden. Ferner empfehlen die Parteichefs aller im Landtag vertretenen Parteien, keine Vertreter der AfD in den Kommunen in führende Positionen zu wählen. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 06:00 Uhr

Farbattacke der "Letzten Generation" auf Sylt

Anhänger der Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" haben in der Bar eines Luxushotels auf der Insel Sylt orangene Farbe versprüht. Laut Polizei hatten am frühen Donnerstagabend sechs Personen im Alter von 19 bis 63 Jahren das Hotel Miramar in Westerland betreten. Dann bewarfen sie im Foyer und auch in der Bar Wände und Inventar mit Farbbeuteln. Außerdem versprühten sie Farbe aus einem präparierten Feuerlöscher. Beamte nahmen die Menschen anschließend fest. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 06:00 Uhr

Segelregatta Ocean Race erreicht auf sechster Etappe Kiel

Die Segelregatta Ocean Race kommt heute nach Schleswig-Holstein. Die Boote und ihre Crews sind auf ihrer vorletzten Etappe auf dem Weg in die Niederlande und werden am Nachmittag in der Kieler Förde dicht am Ufer zu sehen sein. Mit dabei: der Hamburger Boris Herrmann. Voraussichtlich zwischen 15 und 17 Uhr werden die Segler zum sogenannten Fly-By in Kiel erwartet. Sie werden einen Wendepunkt in der Innenförde passieren. Der liegt an der Kiellinie Höhe Reventlouwiese. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 06:00 Uhr

Viele Unfälle mit E-Scootern - Kieler Polizei will mehr kontrollieren

Mit Blick auf die hohen Unfallzahlen mit E-Scootern startet die Polizei in Kiel die Aktion "Sei schlau: Fahr nicht blau!". Damit wollen die Beamten darauf aufmerksam machen, wie gefährlich es ist, unter Alkoholeinfluss mit den Mietrollern zu fahren. Fast 430 Unfälle hat es im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein mit Elektrorollern gegeben - allein in Kiel waren es 85. Hauptursache: Alkohol- oder Drogenkonsum. Schon ab einem Wert von 0,3 Promille können sich auch E-Scooter-Fahrer strafbar machen. Mit Blick auf die Kieler Woche kündigte die Polizei an, verstärkt E-Roller-Fahrer zu kontrollieren. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 06:00 Uhr

Feuer in Mehrfamilienhaus in Reinfeld

In der Nacht auf Freitag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Reinfeld im Kreis Stormarn gebrannt. Laut Feuerwehr war das Feuer im Dachstuhl ausgebrochen. Rund 60 Helfer waren am Freitagmorgen noch dabei, die Flammen zu löschen. Sieben Bewohner und ein Hund konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Die Straße "Bischofsteicher Weg" war Freitagfrüh gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 06:30 Uhr

THW Kiel ist noch nicht Meister - Magdeburg gewinnt

In der Handball-Bundesliag ist die Meisterfeier für den THW Kiel auf Sonntag verschoben worden. Verfolger und Titelverteidiger Magdeburg siegte in der Handball-Bundesliga 31:27 gegen Stuttgart. Am Sonntag spielt der THW Kiel bei Frisch Auf Göppingen. In einer weiteren Partie haben die Handballer der SG Flensburg-Handewitt in Erlangen einen Auswärtssieg gefeiert. Das Spiel endete am Abend 33:28. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 06:00 Uhr

"Freie Dorfschule Lübeck" bleibt vorläufig geschlossen

Die Freie Dorfschule in Lübeck bleibt vorläufig geschlossen. Das Verwaltungsgericht Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat damit der Entscheidung des Bildungsministeriums Recht gegeben. Außerdem bekommt die Privatschule keine Zuschüsse mehr vom Land. Das Ministerium hatte der Freien Dorfschule Lübeck vor drei Wochen die Genehmigung entzogen. Unter anderem, weil bei unangekündigten Kontrollen aufgefallen war, dass die meisten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte regelmäßig nicht zur Schule gekommen sind. Die Schulleitung verwies auf ein Online-Lernkonzept und war gegen die Entscheidung gerichtlich vorgegangen. Sie kann nun noch vor das Oberverwaltungsgericht ziehen. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wieder viel Sonne

Heute gibt es erneut viel Sonne und nur gelegentlich ein paar Wolken. Am ehesten sind im Süden Richtung Elbe vereinzelt Schauer möglich. Die Höchstwerte erreichen 18 Grad in List auf Sylt, 23 Grad in Schwentinental (Kreis Plön) und 28 Grad in Lauenburg/Elbe.

