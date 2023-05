Stand: 27.05.2023 10:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wasserrohrbruch in Hollingstedt

Im Kreis Schleswig-Flensburg gibt es aktuell Probleme bei der Wasserversorgung. Bei einer Hauptwasserleiterung in Hollingstedt ist ein Rohr gebrochen. Das teilte der Wasserverband Treene mit. Betroffen sind 9.000 -10.000 Haushalte, sagte Geschäftsführer Lars Hansen NDR Schleswig-Holstein. Manche haben gar kein Wasser, manche ein bisschen mit wenig Druck. Hansen geht davon aus, dass die Probleme am späten Nachmittag behoben sind. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2023 11:00 Uhr

Staus und stockender Verkehr erwartet

Der ADAC warnt für heute und das gesamte Pfingstwochenende vor vollen Straßen. Schon gestern hatte es auf den Autobahnen im Norden zahlreiche Staus gegeben. Probleme erwartet der ADAC insbesondere auf A1 und A7 und generell in den Küstengebieten. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2023 09:30 Uhr

Gasalarm bei der Polizei in Harrislee

Bei der Polizeidienststelle in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) ist heute Morgen Gas aus einer Therme ausgetreten. Nach Angaben der Polizei hatten Mitarbeiter einen Gasgeruch im Gebäude festgestellt. Die Feuerwehr rückte an und stellte fest: Das Gas kam aus einer Gastherme für Wasser im Keller. An dem Gerät war zuvor gearbeitet worden. Das Problem wurde behoben - die Leitstelle Nord musste dafür nicht geräumt werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2023 10:00 Uhr

Streit endet mit lebensgefährlichen Stichverletzungen

Bei einem Streit in Westerrönfeld bei Rendsburg sind ein Mann und eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Ob sie sich die Messerstiche gegenseitig zugefügt haben, ist laut Polizei noch unklar. Nachbarn hatten die Polizei gerufen, weil ein Mann im Treppenhaus randalierte. Als die Beamten eintrafen, hörten sie Schreie einer Frau aus der Wohnung, traten die Tür ein und fanden das Paar stark blutend und nicht mehr ansprechbar vor. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2023 09:00 Uhr

Feuer in leerstehendem Haus

In Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht ein Einfamilienhaus abgebrannt. Laut Polizei stand das Haus leer. Anwohner in der Bahnhofstraße hatten den Brand gemeldet. Die Löscharbeiten dauerten fast drei Stunden - das Haus brannte komplett ab. Nach Angaben der Polizei gibt es Hinweise auf Brandstiftung. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2023 09:00 Uhr

Landwirtschaftsminister Schwarz besorgt wegen Vion-Schließung

Die Schließung eines Schlachtbetriebs in Bad Bramstedt kostet etwa 250 Menschen ihren Job. Und auch das Landwirtschaftsministerium unter der Führung von Werner Schwarz beschäftigt die Schließung sehr. Der CDU-Politiker hatte kurze Transportwege bei Tierschlachtungen zu einem erklärten Ziel seines Ministeriums gemacht. "Wir haben im Land noch ungefähr siebzig Schlachtbetriebe, die eine Zulassung für Rinderschlachtungen haben. Aber das sind zumeist sehr kleine Betriebe. Es wird wahrscheinlich schwierig sein, diese Schlachtungen, die in Bad Bramstedt stattgefunden haben, mit diesen Betrieben aufzufangen. So werden wir wahrscheinlich auch über die Elbe müssen mit einem Teil der Rinderschlachtungen." | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2023 09:00 Uhr

Umstrittene Sandmaßnahmen an der Ostseeküste

An der Ostsee beginnt langsam die Tourismussaison. Bevor es so richtig losgeht, brauchen einige Gemeinden aber noch Sand für ihre Strände, denn im Winter haben Stürme Schäden angerichtet. Die Maßnahmen sind nicht unumstritten. Weil der Meeresspiegel steigt und es immer öfter starke Stürme gibt, werden im Winter oft große Teile des Strandes abgetragen. Die Gemeinden sind für den Tourismus aber auf Strände angewiesen und schütten oder spülen deshalb immer wieder Sand auf. Für den Küstenschutz sind die Maßnahmen an der Ostsee laut Umweltministerium nicht notwendig. Naturschutzverbände kritisieren die Arbeiten und sagen, dass sie ein zu großer Eingriff seien. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2023 09:00 Uhr

Wetter: Sonniger Start ins Pfingstwochenende

Heute ist es im ganzen Land freundlich mit viel Sonnenschein. Örtlich ziehen ein paar lockere Wolken durch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad auf Sylt und 20 Grad in Geesthacht. Dazu weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 12 Grad auf Amrum bis 19 Grad in Wittenborn.

