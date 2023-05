Stand: 18.05.2023 10:55 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Vatertags-Touren: Polizei kontrolliert verstärkt

Heute an Himmelfahrt treffen sich wieder viele Männer und Jugendliche zu Vatertagstouren und Spontan-Partys. Weil jedes Jahr einige Feiernde über die Stränge schlagen, ist die Polizei in Schleswig-Holstein mit verstärktem Aufgebot unterwegs - vor allem an den beliebten Treffpunkten. Solche Orte sind laut Polizei zum Beispiel der Drehbrückenvorplatz in Lübeck, der Einfelder See in Neumünster, der Segeberger See oder auch der Schrevenpark in Kiel. Der Schlossgarten in Eutin (Kreis Ostholstein) ist an Himmelfahrt den ganzen Tag gesperrt. Am Großensee in Stormarn gibt es ein Alkoholverbot. Der Parkplatz am Bargteheider Stadtpark wird am Donnerstag sogar videoüberwacht. Die Polizei wird heute auch an mehreren Orten Verkehrskontrollen durchführen, um etwa angetrunkene Autofahrer zu stoppen. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2023 12:00 Uhr

Tourismusförderung in SH: Die fetten Jahre sind vorbei

Viele Gemeinden haben sich in den vergangenen Jahren über hohe Tourismusförderungen vom Land gefreut. Mit rund 40 Millionen Euro unterstützte das Wirtschaftsministerium beispielsweise allein die Neubauten der Seebrücken auf Föhr sowie in Scharbeutz und Haffkrug. Die Förderquote betrug 90 Prozent. Doch mit solch hohen Quoten ist es vorerst vorbei. Die Richtlinien haben sich laut Wirtschaftsministerium geändert. Es werde künftig weniger gefördert. Grund seien finanzielle Engpässe, erklärte ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2023 12:00 Uhr

Vermisste Person nach Brand in Kappeln

In Kappeln im Kreis Schleswig-Flensburg ist in einem Mehrfamilienhaus am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr brannte es gegen 5:20 Uhr zuerst im Keller. Die Flammen breiteten sich dann weiter aus. Um kurz nach 7 hatten die Helfer das Feuer in der Mühlenstraße unter Kontrolle, seitdem laufen die Nachlöscharbeiten. Das Haus ist laut Feuerwehr teils einsturzgefährdet. Ein Hund starb laut Feuerwehr bei dem Brand. Ein Bewohner wird aktuell noch vermisst. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2023 10:00 Uhr

Surf-Festival auf Fehmarn erwartet 40.000 Besucher

Beim Surf-Festival auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) werden etwa 40.000 Besucher erwartet. Vor dem Südstrand werden Surfer und Stand-up-Paddler in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander antreten. Außerdem präsentieren 40 Aussteller die neuesten Surf-Ausrüstungen, -Trends und Materialien. Vieles kann gleich vor Ort im Wasser getestet werden. Abends sorgen DJs für Partystimmung. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2023 10:00 Uhr

Langes Wochenende: ADAC rechnet mit vollen Straßen

Wer mit dem Auto in Schleswig-Holstein unterwegs ist, muss wahrscheinlich mehr Zeit einplanen. Aufgrund mehrerer Baustellen auf der A1 und weil übers lange Wochenende viele Urlauber und Ausflügler unterwegs sind, kann es laut ADAC immer wieder zu Staus oder stockendem Verkehr kommen. Am Donnerstagvormittag stockte es auf der A1 Hamburg-Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2023 10:00 Uhr

Champions League: THW Kiel verpasst das "Wunder von Paris"

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat das "Wunder von Paris" verpasst und ist im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Bei Paris Saint-Germain verloren die Schleswig-Holsteiner am Mittwochabend mit 29:32 (15:17). | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2023 10:00 Uhr

Frauen von Holstein Kiel gewinnen Landespokal

Die Frauen von Holstein Kiel haben im Eiderstadion in Büdelsdorf vor 1.240 Zuschauern den Landespokal gewonnen. Mit 6:0 gewann der Regionalligist am Mittwochabend im Endspiel gegen den Landesligisten TSV Vineta Audorf. Luiza Zimmermann und Ronja Jürgensen trafen jeweils doppelt für die Kielerinnen. Die weiteren Holstein-Tore erzielten Paula Harder und Samanta Carone. Damit verteidigt Holstein Kiel den Titel und qualifiziert sich für den DFB-Pokal in der kommenden Spielzeit. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2023 10:00 Uhr

VfL Lübeck-Schwartau erkämpft sich Klassenerhalt

Der VfL Lübeck-Schwartau hat sich beim TV Großwallstadt ein 31:31 (12:15)-Unentschieden erkämpft - und sichert sich damit auch rechnerisch endgültig den Klassenerhalt. Die aufgrund von zahlreichen Verletzungen personell geschwächten Lübecker kämpften sich in der zweiten Halbzeit nach einem zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Rückstand zurück in die Partie und übernahmen 60 Sekunden vor dem Ende sogar die Führung. Erfolgreichster Torschütze des VfL war Janik Schrader mit zehn Treffern. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 20:00 Uhr

Das Wetter: Wolken und Sonne wechseln sich ab

Heute Nachmittag kommen zur Nordsee hin mehr Wolken auf. Aber auch die Sonne lässt sich blicken. Zur Ostsee hin sowie zum Herzogtum Lauenburg hin gibt es längere heitere Abschnitte und es bleibt weitgehend trocken, gebietsweise ist es auch länger stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Hattstedt und bei 17 Grad in Wedel. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2023 08:00 Uhr

