Feuerwehreinsatz in Nordfriesland

In Oldersbek (Kreis Nordfriesland) ist am Morgen ein Stall auf einem Bauernhof abgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr werden die Nachlöscharbeiten in der Straße Grünthal bis zum Vormittag dauern. Bei dem Feuer ist ein Mensch leicht verletzt worden. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:00 Uhr

Bauarbeiten auf der A23

Auf der A23 werden von heute an Straßenschäden zwischen Schafstedt und Albersdorf in Richtung Heide (Kreis Dithmarschen) ausgebessert. Laut zuständigem Landesbetrieb wird dafür die Anschlussstelle Schaftstedt komplett gesperrt. Das dauert bis Anfang Juni. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:00 Uhr

Gartenlaube in Neumünster abgebrannt

In Neumünster sind gestern Abend offenbar viele freiwillige Feuerwehren zu einem kleinen Gartenlaubenbrand im Stadtteil Brachenfeld alarmiert worden. Nach Angaben der Leitstelle wird noch geprüft, wie es dazu kommen konnte. Das Feuer im Laubenweg war schnell gelöscht. Die Brandursache ist noch ungeklärt. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:00 Uhr

Festival 2023: Feiern mit ClockClock und NDR SH in Büsum

Am 29. und 30. April macht das NDR Festival Station in Büsum (Kreis Dithmarschen). Die große Bühne steht dann direkt am Büsumer Strand, auf der Watt-Tribüne. Durch den Abend führen am Sonnabend (29. April) ab 18 Uhr Moderatorin Kristin Recke aus dem NDR Fernsehen und NDR 1 Welle Nord Morgenmoderator Horst Hoof. Für die Menschen in Büsum wird es zusätzlich auch noch spannend: Auf sie kommt eine besondere Aufgabe zu, die es live als Challenge zu lösen gilt. Am Sonntag (30. April) findet der 1. Büsumer Familientag statt. Er startet um 14 Uhr und wird von Horst Hoof moderiert. Der Eintritt zum Event ist kostenfrei. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 06:40 Uhr

ADAC kritisiert E-Ladeinfrastruktur in SH

In Schleswig-Holstein gibt es laut ADAC zu wenig Lademöglichkeiten für Elektroautos. Laut dem Verkehrsclub kommen auf landesweit etwa 40.000 zugelassenen E-Fahrzeuge knapp 3.250 Ladepunkte - also etwa zwölf Fahrzeuge pro Lademöglichkeit. Die EU fordert zehn Fahrzeuge pro Ladepunkt. Da Bund und EU wollen, dass bis 2030 ein Drittel aller Fahrzeuge elektrisch fährt, sieht der ADAC Schwierigkeiten auf das Land zukommen. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 07:00 Uhr

Zugausfälle zwischen Bad Oldesloe und Bad Segeberg

Die Bahnstrecke zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Bad Segeberg (Kreis Segeberg) wird laut DB Netz wegen Bauarbeiten von heute Abend 22 Uhr bis 6 Uhr morgen früh gesperrt. Ab morgen Abend fallen die Züge dort bis Donnerstagabend aus. Dafür stehen laut Nordbahn Busse als Ersatz bereit. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 06:00 Uhr

Wetter: Schauer und Gewitter mit etwas Sonne

Heute gibt es viele Wolken über Schleswig-Holstein. Zwar scheint ab und zu die Sonne, es ziehen aber auch teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter auf. Am späten Nachmittag beruhigt sich das wieder. Es ist windig, an der Nordsee sind Sturmböen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Hohwacht (Kreis Plön) bis 11 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 06:00 Uhr

