Nordbahn: Sperrung zwischen Bad Oldesloe und Bad Segeberg Stand: 10.04.2023 12:08 Uhr Vom 11. bis zum 13. April fallen viele Zugverbindungen zwischen Bad Oldesloe und Bad Segeberg aus. Schienenersatzverkehr wird bereitgestellt, der braucht aber fast doppelt so lange.

von Ole ter Wey

Bahnreisende in Südholstein brauchen gerade viel Geduld: Erst im letzten Monat stand der Zugverkehr zwischen Bad Oldesloe und Neumünster immer wieder still. Über Wochen wurden Fern- und Güterzüge über die Strecke der RB82 umgeleitet, blockierten die Gleise für die wichtige Regionalverbindung. Ab Dienstag, den 11. April ist es nun schon wieder soweit, in zwei Etappen wird dieselbe Zugverbindung zeitweise von Bussen ersetzt.

Teilstrecke in beiden Richtungen betroffen

Anders als letzten Monat ist diesmal aber nicht der gesamte Streckenverlauf zwischen Bad Oldesloe und Neumünster betroffen, nur die Teilstrecke zwischen Bad Oldesloe und Bad Segeberg wird zeitweise gesperrt. Die Sperrung gilt für beide Richtungen. Die Züge zwischen Bad Segeberg und Neumünster fahren wie gewohnt.

Die erste Phase der Sperrung beginnt am Dienstag, den 11. April um 22 Uhr und dauert bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr. Die zweite Phase beginnt am 12. April ebenfalls um 22 Uhr, dauert aber deutlich länger: Erst am 13. April um 20 Uhr nimmt die RB82 ihre Fahrt wieder zwischen Bad Oldesloe und Bad Segeberg auf.

Schienenersatzverkehr braucht länger

Als Ersatz für die ausfallenden Züge werden Busse eingesetzt. Während die Bahn die Strecke zwischen Bad Segeberg und Bad Oldesloe regulär in 17 Minuten schafft, sind für die Busse 32 Minuten veranschlagt. Immerhin: Der Schienenersatzverkehr fährt deutlich häufiger als die Regionalbahn normalerweise fahren würde.

Vom Diesel zum Strom

Notwendig ist die Sperrung, weil die Nordbahn zum nächsten Winterfahrplan im "Akku-Netz Schleswig-Holstein" starten will. Das Projekt wurde vom Land Schleswig-Holstein in Auftrag gegeben und verfolgt das Ziel, bis Mitte 2024 40% des Bahnverkehrs im Land durch emissionsarme, Akku-betriebene Züge zu ersetzen. Um diese Akkus zu laden, muss eine entsprechende Ladeinfrastruktur geschaffen werden. Genau das passiert vom 11. bis zum 13. April in Bad Oldesloe und führt zu den Zugausfällen.

