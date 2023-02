Stand: 19.02.2023 11:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erneut Feuer in Neumünster

Innerhalb von acht Tagen hat es in Neumünster fünfmal gebrannt. Laut Feuerwehr geriet jedes Mal ein Auto in einem Carport in Brand. In der vergangenen Nacht gab es gleich zwei Feuer in einer Straße in Neumünster Tungendorf. In einem Fall konnten die Bewohner die Flammen selbst löschen, bei dem anderen Brand breitete sich das Feuer vom Carport auf das Einfamilienhaus aus. Die Bewohner kamen laut Feuerwehr rechtzeitig aus dem Gebäude. 70 Einsatzkräfte waren vor Ort - das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Polizei will bisher nicht von einer Serie sprechen. Die Kriminalpolizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2023 12:00 Uhr

Beamtenbund droht mit Ausweitung der Warnstreiks

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes droht der Beamtenbund dbb damit, die Warnstreiks auszuweiten. Gewerkschaftschef Ulrich Silberbach sagte der "Bild am Sonntag", sollten die Arbeitgeber weiter mauern, sei dies zwangsläufig. Zuletzt hatte es auch mehrere Warnstreiks in Schleswig-Holstein gegeben. Die Gewerkschaft ver.di und der Beamtenbund fordern für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine Einkommenssteigerung von 10,5 Prozent, mindestens aber ein Plus von 500 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2023 10:00 Uhr

Reetdachhaus bei Oldenswort abgebrannt

An der B5 bei Oldenswort im Kreis Nordfriesland ist in der Nacht ein leerstehendes Reetdachhaus abgebrannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten sechs Stunden zwischen Tönning und Witzwort (beide Kreis Nordfriesland) voll gesperrt werden. Seit etwa 7.30 Uhr ist die Straße wieder freigegeben. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2023 09:00 Uhr

Handball-Bundesliga: THW Kiel spielt sich mit Sieg auf Rang zwei

Der THW Kiel hat sein erstes Bundesligaspiel in diesem Jahr für sich entschieden. Kiel bezwang den Tabellenletzten Hamm-Westfalen mit 40:29. Damit klettern die "Zebras" vorerst auf Rang zwei der Handball-Bundesliga - mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Füchse Berlin.

Telefonprobleme bei der Polizei - Notruf nicht betroffen

Wegen Wartungsarbeiten sind Polizeidienststellen am Sonnabend in Schleswig-Holstein teilweise telefonisch nicht erreichbar gewesen. Der Notruf 110 war laut Innenministerium aber ausdrücklich nicht betroffen. Wie das Innenministerium mitteilte, sollen die Arbeiten am Sonntag zwischen 9 und 18 Uhr fortgesetzt werden. Störungen könnten nicht ausgeschlossen werden, der Notruf funktioniere aber durchgängig. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2023 17:00 Uhr

Wetter: Bewölkt bei bis zu 7 Grad

Am Nachmittag gibt es neben Sonnenschein zum Teil lockere, teils auch dichtere Wolkenfelder. Es bleibt weitgehend trocken. Zum Abend hin wird es von Norden her zuziehend bewölkt. Höchstwerte 6 Grad in Hohwacht (Kreis Plön) und bis 8 Grad in Kollmar (Kreis Steinburg). Erwartet wird schwacher bis mäßiger Nordwestwind, anfangs vor allem in Richtung Fehmarn, nachmittags und abends sind an der Westküste auch starke Böen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2023 08:00 Uhr

