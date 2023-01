Stand: 29.01.2023 11:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehr Strom von der Nordsee

Im vergangenen Jahr hat es offensichtlich wieder mehr Wind über der Nordsee gegeben: Nach Angaben des Netzbetreibers Tennet haben die Offshore-Windparks mehr Strom produziert als im Vorjahr 2021. Die Anlagen haben laut Netzbetreiber Tennet so viel Energie produziert, dass rechnerisch mehr als 6,5 Millionen Haushalte ein ganzes Jahr mit Strom hätten versorgt werden können. Tennet-Geschäftsführer Meyerjürgens freut sich darüber, er meint, die Nordsee liefere seit Jahren verlässlich und stabil einen großen Anteil des Windstroms in Deutschland. Anders an der Ostsee: Die Windkraftanlagen dort produzieren im Vergleich zur Nordsee deutlich weniger Strom. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2023 10:00 Uhr

Landesförderung für Balkonkraftwerke ist bereits aufgebraucht

Nach dem Start der Landesförderung für sogenannte Balkonkraftwerke sind nach knapp zwei Wochen die Mittel ausgeschöpft. Das Kieler Klimaministerium ist nach eignen Angaben mit Anträgen überhäuft worden. Balkonkraftwerke sind kleine Solaranlagen, deren Strom per Stecker ins Hausnetz eingespeist werden kann. Mehr als 760 Anträge gingen beim Land ein. Damit ist das Förderprogramm fürs Erste ausgeschöpft. Ab Ende März will das Land weitere finanzielle Mittel für Balkonkraftwerke zur Verfügung stellen. Jede Anlage soll mit 200 Euro gefördert werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2023 09:00 Uhr

Scheunenbrand in Barenfleth

In Bahrenfleth in der Nähe von Brokdorf (Kreis Steinburg) musste die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag zu einem großen Einsatz ausrücken. Nach Angaben der Leitstelle wurden sieben Wehren alarmiert, weil in der Straße "Groß Wisch" eine große Scheune in Flammen stand. Das Gebäude ist teilweise eingestürzt. Die gute Nachricht: Die Einsatzkräfte konnten eine Halle ganz in der Nähe vor dem Feuer schützen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2023 08:00 Uhr

Wetter: viele Wolken und etwas Regen

Am Sonntag ist es stark bewölkt. Gelegentlich gibt es Regen oder Sprühregen bei Temperaturen von bis zu sechs Grad. Nur vereinzelt gibt es kurze Auflockerungen. An der See stürmische Böen, an der Nordsee am späteren Abend auch erste Sturmböen möglich. In der Nacht kommt erneut Regen auf Schleswig-Holstein zu. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2023 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.01.2023 | 11:00 Uhr