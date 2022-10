Stand: 23.10.2022 10:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Marathon behindert Verkehr in Lübeck

In Lübeck findet heute der Marathon statt. Fast 4.000 Läuferinnen und Läufer treten in verschiedenen Disziplinen an - vom 10-Kilometer-Volkslauf bis zur vollen Marathon-Länge. Das bedeutet für Anwohner und Besucher erhebliche Verkehrsbehinderungen. Bis zum Abend sind zahlreiche Straßen in der Lübecker Altstadt sowie die B75 ab Israelsdorf stadteinwärts gesperrt. Außerdem werden die Bushaltestellen in der Innenstadt nicht bedient und auch die Priwallfähre in Travemünde muss zeitweise ihren Betrieb einstellen. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2022 09:00 Uhr

Bahnverkehr zwischen SH und HH: Oberleitungsschaden behoben

Die Probleme auf der Bahnstrecke von Hamburg nach Sylt sind nach Angaben der Bahn behoben. Grund für die Störung am Sonnabend war ein Oberleitungsschaden, der am Abend repariert werden konnte. Die Streckensperrung konnte daraufhin aufgehoben werden, so ein Bahnsprecher. In Hamburg-Eidelstedt hatte gestern ein Bagger bei Gleisarbeiten die Oberleitung beschädigt. Weil die Züge umgeleitet wurden, gab es auch Störungen auf anderen Strecken - beispielsweise von Hamburg nach Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2022 08:00 Uhr

Bürgermeisterwahl in Eutin

Eutin wählt einen neuen Bürgermeister beziehungsweise eine neue Bürgermeisterin. Knapp 15.000 Menschen sind wahlberechtigt. Noch bis 18 Uhr können sie ihre Stimmen abgeben. Die sieben Kandidatinnen und Kandidaten kommen von den Freien Wählern, CDU, Grünen und FDP. Außerdem stehen drei parteilose Bewerber auf dem Wahlzettel. Wegen der vielen Kandidaten wird damit gerechnet, dass es zu einer Stichwahl kommt. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2022 08:00 Uhr

Feuer in Heide

In Heide im Kreis Dithmarschen ist die freiwillige Feuerwehr Sonntagfrüh zum Großeinsatz ausgerückt. Nach Angaben der Leitstelle brannte eine Auto- und Wohnmobilwerkstatt an der Meldorfer Straße. In dem Gebäude standen mehrere Fahrzeuge, die durch das Feuer erheblich beschädigt wurden. Mittlerweile ist der Brand gelöscht, die Einsatzkräfte sind aber noch mit kleineren Glutnestern beschäftigt. Die Kriminalpolizei hat bereits mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss noch geklärt werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2022 08:00 Uhr

Flensburg-Handewitt kämpft sich zum Sieg gegen Frisch Auf Göppingen

Die SG Flensburg-Handewitt hat nach dem Pokal-Triumph über die Füchse Berlin auch in der Handball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich am Sonnabend gegen Frisch Auf Göppingen nach einem harten Stück Arbeit mit 27:24 (14:14) durch. Der deutsche Nationalmannschafts-Kapitän Johannes Golla war mit sieben Treffern bester Werfer der SG, die als Siebter (11:5 Punkte) Anschluss ans obere Tabellendrittel hält. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2022 08:00 Uhr

