Bombenentschärfung in Schwentinental hat begonnen

In Schwentinental im Kreis Plön sollen heute gleich drei Weltkriegsbomben unschädlich gemacht werden. Nach Angaben der Polizei hat der Kampfmittelräumdienst gegen 11 Uhr mit der Entschärfung der ersten Bombe begonnen. Rund 1.000 Anwohner in Schwentinental und Kiel-Elmschenhagen mussten dafür ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Außerdem wurden etliche Straßen gesperrt, darunter auch die B76 zwischen Schwentinental und Kiel-Elmschenhagen-Mitte. Die drei Fliegerbomben aus dem zweiten Weltkrieg waren bei Sondierungsarbeiten auf einer Koppel gefunden worden. In einem Fall muss der sogennante Detonator vor Ort gesprengt werden, weil er nicht mehr transportiert werden kann. Wie lange der Kampfmittelräumdienst für die Entschärfung braucht ist unklar, die Polizei rechnet aber mit mehreren Stunden.

Bürgermeisterwahl in Flensburg

In Flensburg wird heute ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. An die 10.000 Flensburger haben ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben. Wer seinen Zettel persönlich in die Urne werfen will, kann das heute bis 18 Uhr in 44 Wahllokalen in Flensburg tun. Stadtsprecher Clemens Teschendorf rechnet mit einer Wahlbeteiligung zwischen 35 und 40 Prozent. Auf dem Wahlzettel stehen vier Kandidatinnen und Kandidaten: Simone Lange von der SPD will eine zweite Amtszeit, außerdem kämpfen der parteilose Fabian Geyer, Marc Paysen von "Flensburg wählen" und Karin Haug vom SSW um den Chefsessel im Rathaus. Wahlberechtigt sind rund 76.000 Flensburgerinnen und Flensburger.

Brand in Mehrfamilienhaus in Kiel

In einem Mehrfamilienhaus in Kiel hat es in der Nacht zum Sonntag gebrannt. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr hatte sich ein Feuer im Keller des Hauses in der Rendsburger Landstraße entwickelt, insgesamt mussten 12 Bewohner und zwei Hunde mit Leitern aus den Wohnungen gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Wie das Feuer entstanden ist, muss noch geklärt werden. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach zwei Stunden vorbei.

Neue Doppelspitze der Grünen

Die Grünen in Schleswig-Holstein haben einen neuen Landesvorstand. Die Delegierten wählten auf einem Landesparteitag in Neumünster die ehemalige Umweltstaatssekretärin Anke Erdmann und Gazi Freitag aus Kiel an die Spitze. Nach der Wahl sagte Erdmann, ihr sei wichtig, Zukunftsweichen für Klimagerechtigkeit zu stellen ohne dabei auf dem sozialen Auge blind zu sein. Freitag erklärte, den Fokus seiner Amtszeit auf mehr Teilhabe und Meinungsvielfalt in seiner Partei setzen zu wollen. Die beiden bisherigen Vorsitzenden Anna Tranziska und Steffen Regis sind nicht wieder angetreten.

Stichwahl ums Bürgermeisteramt auf Helgoland

Nachdem im ersten Wahlgang vor knapp zwei Wochen keiner der fünf Kandidierenden die absolute Mehrheit erreichen konnte, entscheiden die Insulaner am Sonntag, wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Jörg Singer werden soll. Beim ersten Wahlgang hatte der parteilose Thorsten Polmann gut 32 Prozent der Stimmen bekommen. Sinditt Küster kam auf knapp 28 Prozent. Singers Amtszeit endet nach zwölf Jahren am 31. Dezember dieses Jahres. Er hatte nicht wieder kandidiert.

