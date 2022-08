Stand: 28.08.2022 10:12 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Habeck in Flensburg: Wohlstandsverluste werden SH-Kommunalwahlen prägen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet für das kommende halbe Jahr damit, dass ein erheblicher Teil des Wohlstands verloren gehen wird. Grund seien die hohen Energiepreise, sagte der Vizekanzler bei einer Parteiveranstaltung in Flensburg. Seine Prognosen: Strompreise werden sich im Winter vermutlich verdoppeln - Wärmepreise könnten gar um das Drei- oder Vierfache steigen. Es gehe nicht um Hunderte, sondern um Tausende von Euro für den durchschnittlichen Verbrauch einer Familie, sagte Habeck. Und nicht bei allen könnten die Mehrkosten aufgefangen werden. All das wird laut dem Wirtschaftsminister auch im Frühjahr 2023 eine Rolle spielen bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein. Wie dann die Lage sein wird, ist unklar, so Habeck. Doch ist er sich sicher, dass der Wohlstandsverlust die Wahlen maßgeblich beeinflussen wird. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2022 08:00 Uhr

Abschlusskonzert des SHMF in Kiel

Mit einem Konzert in der Kieler Arena ist am Samstagabend das 37. Schleswig-Holstein Musik Festival zu Ende gegangen. Bei einem Empfang auf Gut Schierensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde hatte Intendant Christian Kuhnt am Nachmittag bekanntgegeben, dass es im kommenden Jahr einige Neuerungen geben wird. So soll es unter anderem keinen "Schwerpunkt-Komponisten" mehr geben, wie es in 2022 Johannes Brahms war. Was stattdessen komme, werde er Anfang nächsten Jahres bekannt geben, sagte Kuhnt. Außerdem wird es eine zweite Neuerung geben: Das erste Festival-Konzert mit dem Stargeiger Daniel Hope soll nicht erst im Sommer, sondern schon Anfang des Jahres stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2022 08:00 Uhr

Feuer im Kreis Dithmarschen

Ein Brand auf einem Bauernhof beschäftigt seit dem Abend mehrere Feuerwehren in Nordhastedt. Nach Angaben der Polizei hatte es am frühen Abend in einem Stall angefangen, zu brennen. Dort wird normalerweise Heu gelagert. Inzwischen laufen die Nachlöscharbeiten, sie werden voraussichtlich bis zum Mittag dauern. Die Ursache und Schadenshöhe des Feuers sind noch unklar. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2022 08:00 Uhr

Fahrradfahrerin kommt bei Unfall mit Linienbus ums Leben

Eine 84 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Altenholz-Klausdorf bei Kiel ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei geriet sie am Sonnabendvormittag in der Lindenallee unter einen Linienbus. Sie hatte ein Fahrrad dabei. Ob sie damit fuhr oder es schob, ist noch nicht geklärt. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2022 09:00 Uhr

Wetter: Meist sonnig und trocken

Heute ist es den ganzen Tag über sonnig - einzelne Wolken ziehen übers Land. Nur vereinzelt gibt es Schauer mit Schwerpunkt im Norden des Landes sowie im Umfeld der Nordsee. Dabei hat es sich deutlich abgekühlt. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 19 Grad auf Amrum bis 23 Grad in Lübeck. Der Wind weht erst im Binnenland schwacher, später überwiegend mäßiger, an der See frischer und stark böiger nordwestlicher Wind, auf den Nordfriesischen Inseln sind später stürmische Böen möglich. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 18 Grad in Leck und 21 Grad in Lübeck

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.08.2022 | 10:00 Uhr