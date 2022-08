Holstein Kiel: Sieg gegen Sandhausen - Paderborn-Klatsche abgehakt Stand: 28.08.2022 15:24 Uhr Holstein Kiel hat nach der heftigen 2:7-Pleite in Paderborn schnell wieder in die Spur gefunden. Am Sonntag feierte der Fußball-Zweitligist einen glanzlosen, aber wichtigen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SV Sandhausen.

von Matthias Heidrich

Mit einer kontrollierten, aber offensiv wenig erfrischenden Leistung fuhr die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp die drei Punkte ein. Es war Steven Skrzybskis Fernschuss in der 72. Minute zu verdanken, dass die Kieler im sechsten Saisonspiel den dritten Sieg feiern konnten. Mit elf Punkten rangieren die "Störche" nun auf einem guten siebten Tabellenplatz.

Kiel dominant, aber komplett harmlos

Gegen Sandhausen half Holstein über 60 Prozent Ballbesitz in der ersten Hälfte nicht, um Zählbares auf die Anzeigetafel zu bekommen. Nach der herben Klatsche gegen Paderborn galt für die "Störche" im Duell mit Sandhausen offenbar "safety first". Das setzten die Gastgeber allerdings dermaßen konsequent um, dass sie gegen kompakt verteidigende Sandhäuser in der ersten Hälfte nicht eine zwingende Torchance herausspielten. Die Gäste hatten durch einen Kopfball von Alexander Schirow (38.) die gefährlichste Aktion, doch Holstein-Keeper Thomas Dähne war auf dem Posten.

6.Spieltag, 28.08.2022 13:30 Uhr Holstein Kiel 1 SV Sandhausen 0 Tore: 1 :0 Skrzybski (72.)

Holstein Kiel: Dähne - T. Becker, Erras, Wahl (64. S. Lorenz) - M. Schulz - Korb, Mühling (85. Porath), Ignjovski (46. Sander), Reese - Skrzybski (80. F. Bartels), Pichler (64. Wriedt)

SV Sandhausen: Drewes - Ajdini, Dumic, Schirow, Okoroji - Zenga (74. Papela), Ritzmaier (83. C. Kinsombi) - D. Kinsombi (74. Ochs), Bachmann, Esswein (83. Pulkrab) - Kutucu (74. Soukou)

Zuschauer: 10006



Weitere Daten zum Spiel Dähne - T. Becker, Erras, Wahl (64. S. Lorenz) - M. Schulz - Korb, Mühling (85. Porath), Ignjovski (46. Sander), Reese - Skrzybski (80. F. Bartels), Pichler (64. Wriedt)Drewes - Ajdini, Dumic, Schirow, Okoroji - Zenga (74. Papela), Ritzmaier (83. C. Kinsombi) - D. Kinsombi (74. Ochs), Bachmann, Esswein (83. Pulkrab) - Kutucu (74. Soukou)10006

Skrzybski schießt die "Störche" ins Glück

Auch nach Wiederanpfiff plätscherte die Partie vor den Augen von Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) zunächst ereignislos dahin. Bis Skrzybski auf den Plan trat. Der Kieler hatte in der 72. Minute vor dem SVS-Strafraum auf einmal viel Platz, fasste sich ein Herz und schoss die Hausherren mit einem platzierten Aufsetzer ins lange Eck in Führung - 1:0 für Kiel.

Etwas unverhofft, aber den Schleswig-Holsteinern war es egal. Sie brachten den Heimsieg anschließend souverän über die Zeit und können nun die nächste Auswärtsaufgabe am kommenden Sonnabend (13 Uhr) bei Jahn Regensburg entspannt angehen.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.08.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel 2. Bundesliga