VfB Lübeck spielt gegen FC Hansa Rostock

Für die Fußballer vom VfB Lübeck steht das größte Spiel des Jahres an. In der ersten Pokalrunde erwartet der Regionalligist den FC Hansa Rostock aus der zweiten Bundesliga. Um 15.30 Uhr beginnt das Spiel. NDR Schleswig-Holstein berichtet im Audiolivestream. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2022 15:00 Uhr

Ferienzeit und Bauarbeiten: Viele Staus erwartet

Die Auslastung in den Ferienorten in Schleswig-Holstein ist hoch. Je nach Region liegt die Buchungslage laut der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein zwischen 70 und 90 Prozent. Weil jetzt das erste Wochenende ist, an dem alle Bundesländer Sommerferien haben, rechnet der ADAC mit vielen Staus - vor allem auf den Fernstraßen zu und von der Nord- und Ostsee sowie auf der A7 in Richtung Dänemark. Außerdem ist die A7 Richtung Norden bis Montag voll gesperrt. Konkret geht es um die Strecke zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen - und damit auch um den Elbtunnel Richtung Norden. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2022 10:00 Uhr

Bombenentschärfung in Hemmingstedt

Heute soll in Hemmingstedt im Kreis Dithmarschen eine Fliegerbombe auf dem Gelände der Raffinerie Heide entschärft werden. Am Nachmittag werden die Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes beginnen. Da der Blindgänger auf dem westlichen Teil des Werksgeländes liegt, müssen laut Polizei nur einige Straßen und Feldwege der benachbarten Gemeinde Lieth gesperrt werden. Mit größeren Verkehrsbehinderungen wird nicht gerechnet. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2022 10:00 Uhr

Flintbeker Schlachthof nach schweren Vorwürfen vorerst geschlossen

Nach Berichten über fragwürdige Schlachtmethoden, hat das zuständige Veterinäramt des Kreises Rendsburg-Eckernförde einen Schlachthof in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) geschlossen. Tierschützer hatten mit versteckten Kameras dokumentiert, dass Rinder bei der Schlachtung offenbar nicht richtig betäubt wurden. Sie kämpften minutenlang gegen den Tod. Der Schlachthofbetreiber weist die Vorwürfe zurück. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2022 10:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz bei 438,5

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Die Zahl der erfassten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle am Donnerstag bei 438,5. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch 603,6 betragen. Neu gemeldet wurden 1.509 Fälle (Stand: 29.7.). Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Sonne, Wolken, vielleicht Gewitter

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. An der Westküste sowie zur Elbe und nach Lauenburg hin können anfangs auch Schauer hinunterkommen. Zum Nachmittag und frühen Abend hin gibt es vor allem im Binnenland viele Quellwolken, gebietsweise ein paar Schauer und einzelne, mitunter kräftige Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad in Westerland auf Sylt und bei 27 Grad in Geesthacht. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 06:00 Uhr

