Stand: 06.08.2021 06:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Inzidenz bald bei 35

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steuert auf die Marke von 35 zu. Neumünster hat den Behördenangaben nach schon den Wert von 80 überschritten (81,1). Landesweit betrug die Zahl der innerhalb einer Woche erfassten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Donnerstag 34,9 (Vortag: 30,4). Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 5.8.) wurden innerhalb eines Tages 231 Infektionsfälle neu übermittelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.08.2021 06:00

Rundfunkbeitrag steigt: Reaktionen aus SH

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht steigt der Rundfunkbeitrag vorläufig um 86 Cent auf 18,36 Euro im Monat. Der Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter (CDU), meinte, das Urteil unterstreiche die grundlegende Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Gesellschaft. Der Landtagsabgeordnete Tim Brockmann (CDU) sagte, die Gerichtsentscheidung sichere allen Bürgern eine neutrale Informationsmöglichkeit. Jan Markus Rossa (FDP) sprach sich für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.08.2021 08:00

L79 wohl schon ab nächster Woche frei

Die wegen Hochwasser-Schäden gesperrte L79 bei Struvenhütten im Kreis Segeberg wird doch früher freigegeben als geplant. Wie der Landesbetrieb für Straßenbau mitteilt sind die Schäden an der Strecke nicht so schlimm wie befürschtet. Es müsse lediglich ein kaputtes Abflussrohr ausgetauscht werden. Die Straße kann voraussichtlich am 11. August wieder freigegeben werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.08.2021 08:00

Südholstein: Bald nächtliche AKN-Züge

Die AKN Bahn in Südholstein fährt - laut Verkehrsministerium - bald auch nachts. Mit dem neuen Fahrplan im Dezember sollen die Bahnen an den Wochenenden stündlich zwischen Eidelstedt und Kaltenkirchen sowie zwischen Norderstedt Mitte und Ulzburg Süd fahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.08.2021 08:30

Busanbieter: Erste Insolvenzen in SH

Die Anbieter von Busreisen leiden weiter unter der Corona-Krise. Der Omnibusverband Schleswig-Holstein spricht von einer ernüchternden Lage. Die Fahrgäste seien vor allem bei Auslandsreisen sehr zurückhaltend. Ohne die bisher geflossenen staatlichen Hilfen würden die meisten Reisebus-Unternehmen nicht überleben, betonen sie. Dennoch haben bereits einige kleinere Unternehmen Insolvenz angemeldet, so der Omnibusverband Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.08.2021 06:00

Windkraftkritische Volksinitiative Thema am Landesverfassungsgericht

Das schleswig-holsteinische Landesverfassungsgericht verhandelt heute Vormittag über die Zulässigkeit einer windkraftkritischen Volksinitiative. Der Landtag hatte 2018 beschlossen, dass die Initiative nach der Landesverfassung unzulässig ist. Dagegen hat diese das Landesverfassungsgericht angerufen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.08.2021 10:00

Abschiebehaft in Glückstadt fertig

Mit etlichen Monaten Verspätung nimmt die Abschiebehaftanstalt in Glückstadt (Kreis Steinburg) ihren Betrieb auf. Bei zunächst noch eingeschränkter Kapazität sollen die ersten Bewohner ab 16. August kommen, teilte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag mit. In Glückstadt sollen ausreisepflichtige Menschen, die sich beständig widersetzen, auf ihre Abschiebung warten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.08.2021 06:00

Das Wetter: Ab Nachmittag teils kräftige Niederschläge

Nach einem freundlichen Start in den Tag ziehen später Wolken auf, es gibt Schauer und Gewitter, am Nachmittag und Abend sind teils kräftige Niederschläge angesagt. Lokal gibt es Starkregengefahr. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in Kappeln und bei 24 Grad in Bad Segeberg | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.08.2021 06:00

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.08.2021 | 06:00 Uhr