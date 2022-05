Stand: 29.05.2022 10:25 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Zu hohes Tempo: Polizei kontrolliert verstärkt Sportboote

Die Wasserschutzpolizei der fünf norddeutschen Bundesländer will ab diesem Wochenende bis Mitte Juni verstärkt Sportboote kontrollieren. Ein Grund: die Boote sind häufig zu schnell unterwegs. Generell habe sich in der Pandemie-Zeit die Zahl der Wassersportler erhöht, teilte die Wasserschutzpolizei Oldenburg mit. In der Folge gebe es nun deutlich mehr Skipper und Bootsführende. Die meisten hielten sich auch vorbildlich an Gesetze und Vorgaben, hieß es. Aber: Es gebe immer wieder auch Hinweise auf Verstöße, weil einige einfach zu schnell fahren würden. Auch Alkohol- und Drogendelikte am Steuer von Sportbooten sowie Verstöße gegen den Naturschutz spielen den Angaben zufolge oft eine Rolle. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2022 12:00 Uhr

Viele Kreuzfahrtriesen machen in Kiel fest

In dieser Saison machen so viele internationale Kreuzfahrtschiffe wie noch nie in Schleswig-Holstein fest - die meisten davon in Kiel. Insgesamt gibt es in diesem Jahr knapp 250 Anläufe von Kreuzfahrern, meldet die Seehafen Kiel GmbH, dass sind 40 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Rund zehn Prozent der Schiffe waren vorher noch nie in Kiel. Fast alle "Neuzugänge" sind Kreuzfahrer von ausländischen Reedereien, die meisten davon aus den USA. Viele Amerikaner wollen jetzt, wo es wieder möglich ist, reisen, sagt Julia Reichel von der Seehafen Kiel GmbH. Kiel sei für die Reedereien Ideal: Von hier aus könnten die Gäste aus Übersee z.B. zu Ausflügen nach Lübeck oder ans nordfriesische Wattenmeer starten. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2022 10:00 Uhr

Eckernförde und Quickborn wählen neue Bürgermeister

In Eckernförde dürfen rund 19.000 Menschen entscheiden, ob künftig Iris Ploog von der SPD oder Jenny Kannengießer, die von CDU, Grünen und FDP unterstützt wird, ihre neue Bürgermeisterin sein soll. Rund 20 Prozent der Wahlberechtigten haben nach Angaben einer Verwaltungssprecherin bereits ihre Stimme per Brief abgegeben. Vor drei Wochen lagen beide Kandidatinnen ganz nah beieinander. Im Kreis Pinneberg in Quickborn dürfen knapp 18.000 Menschen bestimmen, ob der amtierende Bürgermeister Thomas Köppl von der CDU im Amt bleibt, oder ob er von Thomas Beckmann von der FDP abgelöst wird. Spannend wird die Entscheidung auch, weil sich Köppl bei vergangenen Amtszeiten erst nach Stichwahlen und mit wenigen Stimmen Vorsprung durchsetzen konnte. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2022 100 Uhr

Sperrung der A23 am frühen Sonntagmorgen

Am frühen Morgen ist die A23 zwischen Tornesch und Pinneberg (Kreis Pinneberg) in Richtung Hamburg voll gesperrt gewesen. Nach Polizeiangaben platze der hintere Reifen eines Autos, das daraufhin in die Mittelleitplanke krachte. Die Insassen erlitten nur leichte Verletzungen. Für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten war die Autobahn bis etwa halb fünf Uhr morgens gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2022 09:00 Uhr

Unbewohntes Einfamilienhaus in Ockholm abgebrannt

Im Dachstuhl eines unbewohnten Einfamilienhauses in Ockholm (Kreis Nordfriesland) ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Vollbrand entstand ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen zerstörten demnach zwei Drittel des Erdgeschosses. Da das Haus seit mehreren Jahren unbewohnt sei, gebe es keine Verletzten. Die Ursache für den Brand war zunächst unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2022 08: Uhr

Kiel Baltic Hurricanes unterliegen Meister Dresden nur knapp

Die Kiel Baltic Hurricanes haben am zweiten Spieltag der German Football League eine Überraschung bei Titelverteidiger Dresden Monarchs knapp verpasst. In der Partie am Sonnabend unterlagen die Norddeutschen den Sachsen mit 6:15 (0:3/0:10/0:0/6:2). Michel Peschel erzielte den Touchdown für die Gäste. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2022 18:00 Uhr

Nächtliche Sperrungen auf A7 - Tunnelbau Altona geht in neue Bauphase

Wegen Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel Altona müssen Autofahrer auf der A7 in der kommenden Woche mit nächtlichen Behinderungen rechnen. Von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstag, 5 Uhr, werde in Richtung Hannover nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. In der Nacht zum Mittwoch werde die Fahrbahn Richtung Hannover zwischen Volkspark und -Othmarschen ab 22 Uhr komplett gesperrt, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2022 18:00 Uhr

Das Wetter: Wolken, Sonne, Schauer

Heute ist es überwiegend wolkig, aber es gibt auch etwas Sonne. Neben trockenen Abschnitten am Morgen gibt es vor allem in Elbnähe und an der Nordseeküste stellenweise Schauer. Später sind von Angeln über Ostholstein bis nach Lauenburg Schauer, vereinzelt auch kräftigere Gewitter möglich. Am Abend kann es in Lauenburg zeitweilig regnen. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Marne und bei 16 Grad in Eckernförde. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2022 08:00 Uhr

